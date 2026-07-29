Grazer Altstadtkriterium: Huys und Bettendorff holen den Sieg

Die Grazer Altstadt wurde am Dienstagabend erneut zur Rennstrecke. Vor tausenden Zuschauern lieferten sich die besten Radsportler packende Duelle. Am Ende jubelten eine Tirolerin und ein Luxemburger über den Sieg.

Enge Kurven, steile Passagen und tausende begeisterte Fans entlang der Strecke: Das 27. Grazer Altstadtkriterium bot auch heuer wieder alles, was den Radsport in der steirischen Landeshauptstadt ausmacht. Am Ende setzten sich Tabea Huys aus Tirol und Loïc Bettendorff aus Luxemburg in ihren Bewerben durch.

©Leser Das 27. Grazer Altstadtkriterium bot auch heuer wieder alles, was den Radsport in der steirischen Landeshauptstadt ausmacht.

Bettendorff verteidigt seinen Titel, Huys fährt allen davon

Bei den Herren zeigte Vorjahressieger Loïc Bettendorff erneut seine Klasse. Der Fahrer des Teams Hrinkow Advarics bestimmte das Rennen über weite Strecken und ließ auch im Schlusssprint nichts anbrennen. Nach 49 Kilometern überquerte der Luxemburger als Erster die Ziellinie. Dahinter folgten der Österreicher Paul Buschek und der Slowene Anze Skok. Auch in der Bundesliga-Wertung gab es Bewegung: Philipp Hofbauer belegte Rang vier und behauptete damit seine Führung in der Gesamtwertung. Bei den Frauen setzte sich die erst 20-jährige Tirolerin Tabea Huys durch. Mit ihrem Sieg untermauerte sie gleichzeitig ihre Spitzenposition in der österreichischen Bundesliga. Die junge Tirolerin zählt damit weiterhin zu den erfolgreichsten Fahrerinnen der laufenden Saison.

©Leser Bei den Herren zeigte Vorjahressieger Loïc Bettendorff erneut seine Klasse.

Rennstrecke mitten durch die Grazer Altstadt

Gestartet wurde beim Café Promenade direkt neben dem Burgtor, 5 Minuten hatte im Vorfeld berichtet: Rad-Spektakel in Graz: Das müssen Besucher beim Altstadtkriterium wissen. Von dort führte die rund einen Kilometer lange Runde vorbei an der Oper, durch die Bürgergasse sowie entlang von Dom und Burg, ehe es zurück ins Ziel ging. Die verwinkelten Gassen und kurzen Anstiege verlangten den Athletinnen und Athleten alles ab. Gleichzeitig sorgten tausende Zuschauer entlang der Strecke für eine besondere Atmosphäre. Für Organisator Gerald Pototschnig steht dabei vor allem eines im Mittelpunkt: heimischen Fahrern sowie dem Frauenradsport eine große Bühne zu bieten.