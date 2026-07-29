Historischer SK-Sturm-Abend: Grazer ziehen in Runde drei ein

Der Jubel kannte keine Grenzen. Mit einem 2:0-Erfolg gegen Heart of Midlothian hat der SK Sturm Graz erstmals in seiner Vereinsgeschichte ein Pflichtspiel in Schottland gewonnen. Gleichzeitig lösten die Schwarz-Weißen das Ticket für die dritte Qualifikationsrunde der Champions League und sicherten sich damit bereits einen Startplatz in der Ligaphase der Europa League.

Historischer Sieg bringt doppelte Belohnung

Der Erfolg in Edinburgh war für Sturm gleich in mehrfacher Hinsicht besonders. Neben dem historischen Auswärtssieg bedeutete das Weiterkommen auch finanzielle und sportliche Planungssicherheit. Selbst wenn der Traum von der Champions League noch platzen sollte, steht fest: International wird Sturm auch in dieser Saison wieder auf großer Bühne vertreten sein. Nach dem Schlusspfiff wurde gemeinsam mit den mitgereisten Fans ausgelassen gefeiert, trotz strömenden Regens.

Drei Spiele, drei Siege und noch kein Gegentor

Der Saisonstart könnte kaum besser verlaufen. Nach drei Pflichtspielen stehen drei Siege und kein einziges Gegentor zu Buche. Diese Serie sorgt für großes Selbstvertrauen innerhalb der Mannschaft. Verteidiger Albert Vallci zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden: Die Mannschaft habe als Einheit überzeugt und in den vergangenen Wochen genau an diesem Zusammenhalt gearbeitet. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass der Traum von der Champions League noch lebt.

Jetzt wartet der nächste große Gegner

In der dritten Qualifikationsrunde wartet nun der Sieger des Duells Fenerbahçe gegen St. Gallen. Besonders ein Aufeinandertreffen mit dem türkischen Traditionsklub würde für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgen. Auch Youngster Jacob Hödl blickt voller Vorfreude auf die kommende Aufgabe. Nach den Feierlichkeiten sei der Fokus aber rasch wieder auf das nächste Spiel gerichtet. Für Simon Seidl, der erstmals im Europacup als Torschütze beziehungsweise Scorer auf sich aufmerksam machte, war der Abend in Edinburgh ein besonderer Moment. Der Traum vieler Fußballer, in der Champions League aufzulaufen, sei für ihn plötzlich greifbar geworden. Und genau deshalb will Sturm den erfolgreichen Weg fortsetzen. Nach dem überzeugenden Gesamtscore von 6:0 gegen Heart of Midlothian gehen die Grazer mit viel Selbstvertrauen in die nächste Qualifikationsrunde – und dürfen weiter von der Königsklasse träumen.