Nach Arbeiten: Grazer Murinsel-Lift öffnet bald wieder

Nach Wochen der Arbeiten gibt es für viele Grazer gute Nachrichten: Der Lift bei der Murinsel soll schon in Kürze wieder in Betrieb gehen. Derzeit stehen nur noch die letzten technischen Abnahmen aus.

Der Aufzug, der Besucher zur Ebene der Murinsel bringt, wurde umfassend erneuert. Laut der städtischen Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG) erhielt die Anlage nicht nur eine Sanierung, sondern auch eine technische Modernisierung. Die Bauarbeiten neigen sich inzwischen dem Ende zu. Der Bauzaun wird bereits schrittweise entfernt. Bevor der Lift wieder freigegeben werden kann, müssen allerdings noch die vorgeschriebenen TÜV-Überprüfungen abgeschlossen werden. Läuft alles nach Plan, soll der Betrieb innerhalb der nächsten zwei Wochen starten.

Am Hauptplatz dauert es noch

Weniger weit sind die Arbeiten am Hauptplatz. Dort wird derzeit der Lift erneuert, der den barrierefreien Zugang zur öffentlichen Toilettenanlage unter dem Platz ermöglicht. Die Sanierung hat erst vor Kurzem begonnen und wird voraussichtlich bis Ende August dauern. Während dieser Zeit bleibt der Aufzug außer Betrieb.