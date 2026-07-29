Neues Kreativstudio in Graz: Hier entsteht ein Ort zum Keramikbemalen

Aus einer Idee am Küchentisch wird ein eigenes Kreativstudio: In Graz eröffnet das "Kreativbienchen Nest". Besucher können dort künftig Keramik bemalen, Workshops besuchen und sich eine kreative Auszeit vom Alltag gönnen.

Wer gerne kreativ ist oder einfach einmal etwas Neues ausprobieren möchte, darf sich freuen: In Graz eröffnet am Donnerstag, dem 30. Juli, mit dem Kreativbienchen ein neues Atelier, das ganz im Zeichen von Kreativität, Entschleunigung und gemeinsamer Zeit steht. Im Mittelpunkt steht das Bemalen von Keramik, ergänzt durch Workshops, kreative Projekte und eine entspannte Atmosphäre.

Von einer Idee zum eigenen Atelier

Hinter dem neuen Studio steckt Steffi, Gründerin von Kreativbienchen. Kreativität begleitet sie bereits seit ihrer Kindheit. Aus der Leidenschaft fürs Zeichnen entwickelte sich über die Jahre die Begeisterung für Handlettering, Plotten und digitales Design. Mit ihrem Online-Projekt „Kreativbienchen“ teilte sie bisher kostenlose Vorlagen, digitale Dateien und kreative Ideen mit einer stetig wachsenden Community. Nun folgt der nächste große Schritt: Aus der digitalen Marke entsteht ein realer Treffpunkt für alle, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen möchten.

Ein Ort zum Abschalten und Gestalten

Das neue Atelier soll weit mehr sein als ein Geschäft. Besucherinnen und Besucher können künftig im neuen Atelier in der Babenbergerstraße 41 Keramik bemalen, an Workshops teilnehmen oder einfach bewusst Zeit für sich verbringen. Ganz egal, ob Anfänger oder geübter Kreativprofi, jeder soll sich willkommen fühlen. Das Konzept setzt bewusst auf gemeinsames Gestalten statt auf Perfektion. Im Vordergrund stehen Freude, Entspannung und das Erlebnis, mit den eigenen Händen etwas Einzigartiges zu schaffen. Zum Angebot gehören außerdem kreative Geschenk- und Dekorationsartikel sowie digitale Produkte und individuelle Designs.

Eröffnung am Donnerstag

Die feierliche Eröffnung des Kreativbienchen Nests findet am Donnerstag, 30. Juli, ab 17 Uhr in der Babenbergerstraße 41 in Graz statt. Für die Gäste hat sich Steffi einiges einfallen lassen. Neben Eröffnungsangeboten warten eine große Gemeinschaftsvase zum Mitgestalten, Snacks und Getränke sowie die Möglichkeit, das neue Atelier in entspannter Atmosphäre kennenzulernen. Für Gründerin Steffi geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Aus einer Idee, die ursprünglich online begann, ist nun ein eigenes Kreativatelier geworden.