Neue Duftmarke: Erster Equivalenza-Shop Österreichs eröffnet in Graz

Der CITYPARK in Graz erweitert sein Angebot um die spanische Parfümmarke Equivalenza. Mit der Neueröffnung feiert das Unternehmen zugleich die Eröffnung seines ersten Stores in Österreich.

Mit der Eröffnung des neuen Equivalenza Stores am Mittwoch, den 29. Juli, erweitert der CITYPARK seinen Branchenmix um eine internationale Duftmarke aus Spanien und feiert gleichzeitig die Premiere des ersten Equivalenza Stores in Österreich. Die Duftmarke Equivalenza steht für hochwertige Parfums, modernes Design und Nachhaltigkeit. Kundinnen und Kunden können ihren Lieblingsduft in unterschiedlichen Flaschengrößen wählen – ganz nach den persönlichen Bedürfnissen. Ein besonderes Highlight ist das nachfüllbare Flaschensystem: Die Parfümflaschen können jederzeit mit dem Lieblingsduft wieder aufgefüllt werden und leisten so einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Konsum. Darüber hinaus bietet Equivalenza ein individuelles Dufterlebnis. Flasche, Verschluss und Duft können ganz nach dem persönlichen Stil kombiniert werden.

Equivalenza Parfumes eröffnet ersten Store in Österreich im CITYPARK

Zur Eröffnung am 29. Juli erwartet die Besucher:innen ein besonderes Shopping-Erlebnis. Freuen Sie sich auf -10 % Eröffnungsrabatt sowie ein exklusives Eröffnungsgeschenk für die ersten 100 Besucher. „Mit Equivalenza begrüßen wir eine spannende internationale Marke im CITYPARK und freuen uns besonders, dass der erste österreichische Store bei uns eröffnet. Das innovative Konzept mit hochwertigen, nachfüllbaren Düften ergänzt unser Angebot ideal und bietet unseren Besucher:innen ein besonderes Einkaufserlebnis“, so Richard Oswald, Center-Manager des CITYPARK.

Über Citypark

Der CITYPARK in Graz ist ein innerstädtisches Shopping-Center, das 1971 eröffnet wurde. 100 Shops mit rund 40.000 m² Verkaufsfläche, eine Dachterrasse mit Schloßbergblick, 2.000 XXL-Parkplätze und viele weitere Vorteile bieten Komfort-Shopping in der Grazer Innenstadt. Direkte Anbindung an den öffentlichen Verkehr durch die Linien 30, 52 und 66, Taxistand, Post, Bank, Apotheke, Physikalisches Institut, Ärzte, eigene Tankstelle, Kinderbetreuung auf 600 m², Hebammenzentrum, Still- und Wickelraum etc.