Neue Leitfäden sollen nachhaltigen Holzbau stärken

Die FH JOANNEUM hat das Forschungsprojekt „Sys.Wood“ erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis sind vier kostenlose Leitfäden, die nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen mit Holz in der Praxis unterstützen sollen.

Mit der Veröffentlichung von vier praxisorientierten Leitfäden ist das Forschungsprojekt „Sys.Wood – Systemoptimierung im österreichischen Holzbau“ abgeschlossen. Unter der Konsortialführung der FH JOANNEUM arbeiteten in den vergangenen drei Jahren wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen gemeinsam daran, den Holzbau in Österreich weiterzuentwickeln. Die Leitfäden fassen die wichtigsten Projektergebnisse zusammen und stehen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Neue Leitfäden für nachhaltigen Holzbau: FH JOANNEUM schließt Forschungsprojekt Sys.Wood erfolgreich ab

Die FH JOANNEUM koordinierte das Forschungsprojekt und brachte ihre Expertise über das Institut Architektur und Bauingenieurwesen ein. Gemeinsam mit dem Institut für Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau der TU Wien verantwortete das Projektteam der FH JOANNEUM das Arbeitspaket „Holzbau im Lebenszyklus“. Im Mittelpunkt standen die ökologische Bewertung von Holzkonstruktionen sowie ihre Reparierbarkeit, Zerlegbarkeit und Wiederverwendbarkeit. Ziel war es, Lösungen zu entwickeln, die den Materialeinsatz über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg verbessern. „Holz ist ein zentraler Baustoff für klimafreundliches Bauen. Gleichzeitig müssen Gebäude so geplant werden, dass ihre Bauteile möglichst lange genutzt und am Ende ihrer Lebensdauer wiederverwendet werden können. Mit Sys.Wood haben wir dafür konkrete Grundlagen und praxistaugliche Empfehlungen erarbeitet“, sagt Markus Wallner-Novak, Professor (FH) am Institut Architektur und Bauingenieurwesen der FH JOANNEUM und Projektleiter von Sys.Wood.

Holzbau über den gesamten Lebenszyklus betrachten

Die vier Leitfäden behandeln die Themen Planungsmethoden, resiliente Hochbaukonstruktionen, Holzbau im Lebenszyklus und Qualitätsmanagement. Ergänzt werden sie durch Hintergrunddokumente – insgesamt sind so im Projekt 22 frei zugängliche Publikationen entstanden. Die Ergebnisse wurden laufend auf Fachveranstaltungen im In- und Ausland vorgestellt und sind nun für Planer:innen, Unternehmen und Auftraggeber:innen verfügbar. Die gesammelten Projektergebnisse unter dem Titel „Systemoptimierung im österreichischen Holzbau Sys.Wood“ sowie die Leitfäden „Sys.Wood: Holzbau im Lebenszyklus: Leitfaden“ stehen auf dem Publikationsserver der FH JOANNEUM zum kostenfreien Download bereit.

Über Sys.Wood Zum Sys.Wood-Konsortium gehörten neben der FH JOANNEUM die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), die Technische Universität Graz, die Technische Universität Wien sowie der Holzcluster Steiermark. Beteiligt waren außerdem die Industrie- und Praxispartner ENW Wohnbaugruppe, Nussmüller Architekten ZT GmbH, O.K. Energie Haus GmbH, Ludwig Pöll GmbH, Strobl Bau – Holzbau GmbH, Weissenseer Holz-System-Bau GmbH, Woodplan GmbH und RWT PLUS ZT GmbH. Gefördert wurde Sys.Wood aus Mitteln des Waldfonds. Die Förderabwicklung erfolgte durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 18:02 Uhr aktualisiert