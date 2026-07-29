Medizinischer Notfall am Steuer: Lenker stürzt rund 200 Meter über Abhang

Ein medizinischer Notfall hat am Mittwochnachmittag in Gratwein-Straßengel zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein 64-Jähriger kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und rollte rund 200 Meter über einen steilen Abhang.

Ein 64-jähriger Pkw-Lenker kam nach einem medizinischen Notfall von der Fahrbahn ab und rollte rund 200 Meter über einen Abhang.

Ein 64-jähriger Pkw-Lenker kam nach einem medizinischen Notfall von der Fahrbahn ab und rollte rund 200 Meter über einen Abhang.

Gegen 15.10 Uhr war der 64-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße zwischen St. Pankrazen und Plesch unterwegs. Im Bereich Gschnaidt dürfte der Mann aufgrund plötzlich auftretender Schmerzen im Brustbereich die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren haben. In der Folge kam der Pkw ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab und rollte rund 200 Meter über ein steil abfallendes Wiesenstück, ehe er gegen einen Baum prallte.

Pkw über Abhang gerollt: Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Rund 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Pankrazen, Stiwoll und Geisthal befreiten den verletzten Mann aus seinem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber „C17“ in das LKH Graz geflogen. Ein mit dem 64-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.