Forschende der Uni Graz entwickeln neues Analysegerät für Tumorzellen

An der Universität Graz entsteht ein neues Laborgerät mit Lasertechnologie. Es soll einzelne Tumorzellen genauer untersuchen und Eigenschaften sichtbar machen, die mit heutigen Verfahren nur schwer zugänglich sind.

Ein Team der Universität Graz unter der Leitung des Physikers Jan Enenkel entwickelt eine neue Messplattform für die Krebsforschung. Untersucht werden sollen sogenannte zirkulierende Tumorzellen, die sich vom Gewebe lösen und über das Blut im Körper ausbreiten. Diese Zellen werden mit bestehenden Methoden aus Blutproben gewonnen. Das neue Gerät soll anschließend zusätzliche Hinweise auf ihre Eigenschaften liefern.

Proteine im Blick

Im Mittelpunkt stehen winzige Proteine auf der Oberfläche der Tumorzellen. „Diese Eiweiße sind nur wenige Nanometer groß – viele tausend Mal kleiner als ein menschliches Haar und können wichtige Informationen über die Eigenschaften des Ursprungstumors liefern.“ Bisherige Verfahren zeigen vor allem, welche Proteine vorhanden sind und in welcher Menge sie auftreten. Die Grazer Methode soll darüber hinaus mehr über ihre molekulare Organisation auf der Zelloberfläche erfassen.

©Uni Graz/Kaiser Physiker Jan Enenkel entwickelt ein neues Laborgerät mit Lasertechnologie, mit dem zirkulierende Tumorzellen untersucht werden können.

Laser und Gold

Dafür setzen die Physiker speziell geformtes Laserlicht und eine winzige Gold-Nanokugel im Brennpunkt ein. So sollen kleinste chemische Unterschiede auf einzelnen Tumorzellen sichtbar werden. Im Fokus stehen unter anderem zirkulierende Zellen von Brust- und Prostatakrebs. „HER2-positive Brustkrebszellen eignen sich besonders für die Untersuchung, da sie ein bestimmtes Oberflächenprotein in bestimmten Zuständen aufweisen, das mit unserer Technik analysiert werden kann“, begründet Enenkel.

Prototyp geplant

In den kommenden 18 Monaten soll ein erster funktionsfähiger Prototyp des Analysegeräts entstehen. Die Fördergesellschaft FFG unterstützt die Entwicklung an der Universität Graz mit rund 500.000 Euro. „Langfristig wollen wir die Technologie so weiterentwickeln, dass sie künftig zusätzliche Daten über Krebszellen liefern kann, die mit heutigen Verfahren nur schwer zugänglich sind“, sagt Enenkel. Diese Informationen könnten eines Tages dabei helfen, personalisierte Therapieentscheidungen zu unterstützen.