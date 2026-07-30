Jetzt bewerben: ÖBB suchen noch Lehrlinge in der Steiermark

Im September startet das neue Lehrjahr bei den ÖBB. Während viele Plätze bereits vergeben sind, können sich Jugendliche in der Steiermark noch für eine Ausbildung in der Gleisbautechnik bewerben.

Kurz vor dem Ausbildungsstart sind bei den ÖBB in der Steiermark noch Lehrstellen frei - besonders im Gleisbau werden Jugendliche gesucht.

Kurz vor dem Ausbildungsstart sind bei den ÖBB in der Steiermark noch Lehrstellen frei - besonders im Gleisbau werden Jugendliche gesucht.

Der Ausbildungsstart im September 2026 rückt näher. Viele der rund 750 Lehrstellen bei den ÖBB sind bereits vergeben. In der Steiermark gibt es aber noch freie Ausbildungsplätze für motivierte Jugendliche. Damit ist der Einstieg bei einem der größten Lehrlingsausbilder Österreichs weiterhin möglich.

Gleisbau-Lehrlinge gesucht

Besonders Bewerbungen für den Lehrberuf Gleisbautechnik werden derzeit noch gesucht. Die Ausbildung richtet sich an Jugendliche, die ihre berufliche Zukunft bei den ÖBB beginnen möchten. Dabei steht eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung im Mittelpunkt. Wer Interesse hat, sollte sich rasch über die Voraussetzungen informieren.

Das bietet die Lehre bei der ÖBB

ÖBB-Lehrlinge erhalten während ihrer Ausbildung eine attraktive Bezahlung. Dazu kommen Freifahrten in ganz Österreich und gute berufliche Aussichten. Auch die Verbindung von Lehre und Matura ist möglich. Nach dem Lehrabschluss stehen den Jugendlichen verschiedene Karrierewege bei den ÖBB offen.

Chance auf Übernahme

Nach einem erfolgreichen Lehrabschluss sind die Chancen auf ein langfristiges Dienstverhältnis gut. Die Übernahmequote liegt laut ÖBB bei rund 80 Prozent. Wer im September 2026 mit der Ausbildung beginnen möchte, kann sich noch bewerben. Alle Informationen und die Bewerbung im Internet gibt es unter lehre.oebb.at.