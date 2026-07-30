Mit „Jammer“: Frau soll Bargeld aus sieben Autos gestohlen haben

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Polizei in Seiersberg: Eine 67-Jährige soll mit einem Störsender das Versperren mehrerer Autos verhindert und anschließend Bargeld gestohlen haben.

Die mutmaßlichen Taten ereigneten sich am Mittwoch, dem 29. Juli 2026, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Seiersberg. Zwischen 11.25 und 11.50 Uhr soll die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand in insgesamt sieben Autos gelangt sein. Aus den Fahrzeugen soll sie Bargeld gestohlen haben. Laut Landespolizeidirektion Steiermark steht die 67-Jährige unter dringendem Tatverdacht.

So wirkt der „Jammer“

Bei den Taten dürfte die Verdächtige einen sogenannten „Jammer“ verwendet haben. Ein solches Gerät stört Funkfrequenzen und kann dadurch verhindern, dass ein Auto mit dem Funk-Schlüssel ordnungsgemäß versperrt wird. Für die Lenker wirkt es möglicherweise so, als wäre der Schließvorgang abgeschlossen. Tatsächlich bleibt das Fahrzeug jedoch offen und kann ohne sichtbare Einbruchsspuren betreten werden. Aufgrund von Videoaufzeichnungen leitete die Polizei eine Fahndung nach der Verdächtigen ein. Auf einem nahegelegenen Parkplatz konnten Beamte die 67-Jährige schließlich antreffen und festnehmen. In ihrem Rucksack fanden sie laut Polizei einen derartigen Störsender. Bei ihrer Vernehmung zeigte sich die im Bezirk Leibnitz wohnhafte Slowenin teilweise geständig.

Anzeige auf freiem Fuß

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wird die Frau auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, nach dem Schließvorgang selbst zu kontrollieren, ob das Fahrzeug tatsächlich versperrt ist. Auf Sperrgeräusche sowie Blink- oder Hupsignale allein solltest du dich nicht verlassen. Bargeld und Wertgegenstände sollten außerdem nicht im Auto zurückgelassen werden.

Polizei unter 133

Stellst du fest, dass jemand in dein Auto eingedrungen ist, solltest du sofort die Polizei unter 133 verständigen. Bis die Beamten eintreffen, darf am Fahrzeug nichts verändert werden. Dadurch können mögliche Spuren erhalten bleiben, das teilt die Landespolizeidirektion Steiermark mit.