Bis 21 Uhr geöffnet: Grazer Augartenbad reagiert auf die Hitzewelle

In Graz gibt es bei der angekündigten Hitze eine Stunde mehr Badespaß: Das Augartenbad bleibt ab Samstag, 1. August, vorerst bis 21 Uhr geöffnet.

Die angekündigte Hitzewelle verlängert den Badetag im Grazer Augartenbad. Ab Samstag, 1. August, sperrt das zentral gelegene Freibad am Abend eine Stunde später zu. Damit ist erst um 21 Uhr Badeschluss. Wer tagsüber ins Schwitzen kommt, kann also auch später noch seine Längen ziehen.

Reaktion auf Hitze

Die Freizeit Graz reagiert damit auf die erwarteten hohen Temperaturen. Die Holding Graz erklärt: „Wegen der angekündigten Hitzewelle reagiert auch die Freizeit Graz. Das beliebte Augartenbad hat ab Samstag (1. August) abends eine Stunde länger offen.“ Aus einem langen heißen Tag wird so zumindest ein etwas längerer Badetag. Die zusätzliche Stunde gilt sowohl für Schwimmer als auch für alle, die den Abend lieber am Beckenrand ausklingen lassen.

Fortsetzung möglich

Ob das Augartenbad auch danach länger offen bleibt, steht noch nicht fest. Laut Holding Graz wird eine Verlängerung der Aktion zeitnah geprüft. Entscheidend ist damit, wie sich die Lage in den kommenden Tagen entwickelt. Bis Montag heißt es jedenfalls: eine Stunde länger abtauchen.