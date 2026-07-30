Wo Graz am heißesten ist: Spezialflüge liefern neue Daten

Am 30. und 31. Juli wird das gesamte Grazer Stadtgebiet aus der Luft vermessen. Die Aufnahmen zeigen, wo sich Hitze staut, welche Flächen abkühlen und wo neue Maßnahmen nötig sind.

Die Thermalaufnahme aus dem Jahr 2021 zeigt, wo sich Graz besonders stark aufheizt und welche Flächen für Abkühlung sorgen.

Die Thermalaufnahme aus dem Jahr 2021 zeigt, wo sich Graz besonders stark aufheizt und welche Flächen für Abkühlung sorgen.

Die hohen Temperaturen sind in Graz derzeit deutlich zu spüren. Nun macht die Stadt sichtbar, wo sich einzelne Bereiche besonders stark aufheizen. Dafür fliegt ein mit moderner Sensortechnik ausgestattetes Flugzeug über das gesamte Stadtgebiet. Im Auftrag des Stadtvermessungsamtes werden dabei Thermalscanner eingesetzt, die Wärmestrahlung erfassen.

Zwei Flüge geplant

Für die Messungen sind zwei Flüge vorgesehen. Der erste findet am Donnerstag, dem 30. Juli, während der besonders heißen Nachmittagsstunden statt. Ein zweiter Flug folgt am Freitag, dem 31. Juli, in den frühen Morgenstunden noch vor Sonnenaufgang. Aus rund 700 Metern Höhe wird Graz dabei systematisch aufgenommen.

Wärme bleibt nachts

Durch die beiden unterschiedlichen Flugzeiten lässt sich erkennen, welche Flächen tagsüber besonders heiß werden. Gleichzeitig zeigen die Daten, wo die Wärme über Nacht gespeichert bleibt und welche Grün- und Freiräume für Abkühlung sorgen. „Gerade an besonders heißen und wolkenlosen Tagen können wir gut erfassen, wo sich Graz stark aufheizt und welche Bereiche auch über Nacht Wärme speichern. Die Daten liefern eine wichtige Grundlage für die städtischen Planungen und zeigen, wo gezielte Maßnahmen besonders wirksam sind – und damit auch zum Schutz der Gesundheit besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen beitragen können“, erklärt Elke Achleitner, Leiterin des Stadtvermessungsamtes. Die Ergebnisse sollen damit auch zeigen, wo der größte Handlungsbedarf besteht.

Grundlage für Graz

Zusätzlich zu den Wärmebildern werden klassische Luftbilder aufgenommen. Aus den gesammelten Daten entstehen hochauflösende Karten der Oberflächentemperaturen, ein digitales Oberflächenmodell und aktuelle Luftbilder des gesamten Grazer Stadtgebiets. Diese Informationen sollen unter anderem in die Planung von Grünräumen, öffentlichen Plätzen und neuen Stadtentwicklungsprojekten einfließen. Die Ergebnisse werden den Fachabteilungen der Stadt zur Verfügung gestellt und über das Klimainformationssystem unter kis.graz.at veröffentlicht.

Vergleich mit 2021

Die aktuelle Messkampagne knüpft an eine Thermalbefliegung aus dem Jahr 2021 an. Durch den Vergleich kann die Stadt erkennen, wo bereits gesetzte Maßnahmen Wirkung zeigen. Ebenso wird sichtbar, wo neue Hitzeinseln entstanden sind. Daraus lässt sich ableiten, in welchen Teilen von Graz weitere Schritte notwendig sind.