Crash beim Grazer Grieskai: Beide Lenker behaupten, bei Grün gefahren zu sein

Zwei Autos sind am Sonntagmorgen in Graz zusammengestoßen. Beide Lenker geben an, bei Grün über die Kreuzung gefahren zu sein. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Ein Verkehrsunfall in Graz gibt der Polizei derzeit Rätsel auf. Zwei Autos kollidierten am Sonntagmorgen im Kreuzungsbereich Radetzkystraße/Grieskai. Weil die Aussagen der beiden Lenker völlig unterschiedlich ausfallen, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise von Zeugen.

Auto gegen Hausmauer geschleudert

Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr. Ein 20-jähriger Grazer war mit seinem Auto über die Radetzkybrücke in Richtung Brückenkopfgasse unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 57-jähriger Grazer auf dem Grieskai in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 20-Jährigen gegen eine Hausmauer geschleudert.

Beide sprechen von Grünlicht

Der 20-Jährige gab gegenüber der Polizei an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein und den anderen Wagen nicht gesehen zu haben. Doch auch der 57-Jährige erklärte, die Ampel habe für ihn Grün gezeigt. Der ältere Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht und ambulant behandelt.

Polizei bittet um Hinweise

Ein Alkotest beim 20-jährigen Autofahrer ergab laut Polizei eine leichte Alkoholisierung. Da die Aussagen der beiden Beteiligten voneinander abweichen, bittet die Verkehrsinspektion 1 mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/65 4110 zu melden. Jede Beobachtung könnte helfen, den genauen Unfallhergang zu klären.