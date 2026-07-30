Neue Thalia-Filiale eröffnet: Graz bekommt Buchhandlung auf drei Etagen

Mitten in der Grazer Innenstadt hat heute eine neue Thalia-Filiale ihre Türen geöffnet. Während der Buchhandel insgesamt unter Druck steht, setzt die Buchhandelskette mit einer Millioneninvestition ein klares Zeichen.

Nach monatelangen Umbauarbeiten, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Thalia eröffnet am Grazer Hauptplatz, ist es so weit. Thalia hat heute seine neue Filiale am Grazer Hauptplatz eröffnet. Auf drei Ebenen erwartet Besucher ein umfangreiches Angebot rund um Bücher, Schreibwaren, Spiele und Geschenkartikel. Die Buchhandelskette spricht von einem langfristigen Bekenntnis zum Standort Graz.

Drei Etagen voller Bücher und mehr

Die neue Filiale befindet sich an der Ecke Hauptplatz/Murgasse und bietet auf rund 1.500 Quadratmetern Platz für tausende Bücher. Ergänzt wird das Sortiment durch Schreibwaren, Spielzeug, Geschenkideen und einen eigenen Bereich mit englischsprachiger Literatur. Auch eine Kinderspielecke sowie Selbstbedienungskassen gehören zum neuen Konzept. Nach Angaben des Unternehmens wurde dafür ein siebenstelliger Betrag investiert.

Klares Bekenntnis zur Grazer Innenstadt

Für Thalia ist es bereits die sechste Filiale in der Steiermark. Trotz wachsendem Online-Handel setzt das Unternehmen weiterhin auf den stationären Buchhandel. Geschäftsführerin Andrea Heumann betont, dass man bewusst in die Grazer Innenstadt investiert habe und langfristig an den Standort glaube. Die neue Filiale sei als Ergänzung zu den bestehenden Standorten gedacht.

Buchhandel steht dennoch stark unter Druck

Während Thalia expandiert, kämpfen viele kleinere Buchhandlungen mit schwierigen Rahmenbedingungen. Laut Branchenzahlen ist die Zahl der Buchhandlungen in der Steiermark in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Als Gründe gelten unter anderem der boomende Online-Handel sowie steigende Kosten. Auch die Umsätze entwickelten sich zuletzt rückläufig. Gleichzeitig berichten Buchhändler von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Romanen sowie sogenannter New- und Young-Adult-Literatur, die vor allem durch den Social-Media-Trend BookTok viele junge Menschen wieder in die Buchhandlungen bringt. Sorgen vor einem Verdrängungswettbewerb weist Thalia zurück. Das Unternehmen ist überzeugt, dass eine wachsende Stadt wie Graz Platz für mehrere Buchhandlungen in der Innenstadt bietet.