Nach Graz-Wahl: FPÖ zieht ins Rathaus und übernimmt Räume der SPÖ

Die Gemeinderatswahl hat nicht nur die politischen Kräfteverhältnisse verändert, sondern auch Folgen im Grazer Rathaus. Während die FPÖ zusätzliche Büroräume erhält, muss die SPÖ ihre letzten Räumlichkeiten aufgeben.

Die Auswirkungen der Grazer Gemeinderatswahl sind jetzt auch im Rathaus sichtbar. Mit der Neuverteilung der Räumlichkeiten ändern sich zwar nur wenige Standorte, für zwei Parteien hat die Entscheidung aber weitreichende Folgen: Die FPÖ erhält neue Büroräume, die SPÖ verliert ihre letzte feste Anlaufstelle im Rathaus.

FPÖ übernimmt bisherige SPÖ-Räume

Künftig wird FPÖ-Stadtrat René Apfelknab mit seinem Team jene Büros im dritten Stock beziehen, die bisher vom SPÖ-Klub genutzt wurden. Auch der neue FPÖ-Klub bleibt im Rathaus vertreten und zieht in jene Räume ein, die zuletzt von der KFG genutzt wurden. Für die Freiheitlichen bedeutet das nach den turbulenten vergangenen Jahren eine Rückkehr mit deutlich mehr Platz im Rathaus.

SPÖ muss das Rathaus verlassen

Ganz anders sieht die Situation für die Sozialdemokraten aus. Nach ihrem deutlichen Stimmenverlust und dem Verlust des Klubstatus muss die Partei ihre bisherigen Büroräume räumen. Damit verfügt die SPÖ künftig über kein eigenes Büro mehr im Grazer Rathaus. Als Übergangslösung wird laut politischen Gesprächen an einem gemeinsamen Arbeitsbereich für kleinere Fraktionen gearbeitet. Dort könnten SPÖ und NEOS bei Gemeinderatssitzungen Arbeitsplätze und Infrastruktur nutzen.

Für die übrigen Parteien bleibt fast alles gleich

Größere Umzüge bleiben diesmal aus. Bürgermeisterin Elke Kahr behält ihr Büro ebenso wie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Auch der KPÖ-Klub bleibt an seinem bisherigen Standort, obwohl durch den Mandatszuwachs künftig mehr Platz benötigt wird. Die Kommunisten wollen größere Besprechungen künftig in andere Sitzungsräume verlegen, statt ihre Büroräume zu wechseln.