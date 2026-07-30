„Was passiert hier?“: Verwirrung um den Geh- und Radweg in der Wickenburggasse

Was passiert derzeit in der Wickenburggasse in Graz? Genau diese Frage haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Leser an die 5 Minuten-Redaktion geschickt. Wir haben die Auflösung.

Immer wieder erreichten die 5 Minuten-Redaktion Nachrichten von Lesern, die wissen wollten, warum der Radfahrstreifen und der Gehweg in diesem Bereich plötzlich eingeschränkt sind und Radfahrer ihr Fahrrad schieben müssen.

Immer wieder erreichten die 5 Minuten-Redaktion Nachrichten von Lesern, die wissen wollten, warum der Radfahrstreifen und der Gehweg in diesem Bereich plötzlich eingeschränkt sind und Radfahrer ihr Fahrrad schieben müssen.

Immer wieder erreichten die 5 Minuten-Redaktion Nachrichten von Lesern, die wissen wollten, warum der Radfahrstreifen und der Gehweg in diesem Bereich plötzlich eingeschränkt sind und Radfahrer ihr Fahrrad schieben müssen.

©Leser Radfahrer müssen hier absteigen.

Fernwärme-Ausbau sorgt für Einschränkungen

Grund für die Baustelle sind Arbeiten der Energie Graz. Zwischen der Wickenburggasse 40 und der Kreuzung Kaiser-Franz-Josef-Kai wird derzeit eine Fernwärmeleitung errichtet. Für die Bauarbeiten muss ein Fahrstreifen entfallen. Außerdem ist der Radverkehr betroffen: Radfahrer müssen den betroffenen Abschnitt derzeit zu Fuß passieren und absteigen. Die Arbeiten finden laut den veröffentlichten Informationen bis 11. September 2026 jeweils in den Nachtstunden von 20 bis 5.30 Uhr statt.

Nicht die einzige Baustelle in Graz

Die Baustelle in der Wickenburggasse ist allerdings nur eine von vielen. Auch in den Sommermonaten wird in Graz an zahlreichen Straßen, Leitungen und Gleisanlagen gearbeitet. Immer wieder kommt es dadurch zu Sperren, Umleitungen oder geänderten Verkehrsführungen, für Autofahrer ebenso wie für Radfahrer und Fußgänger. Die Stadt Graz veröffentlicht laufend eine Übersicht über aktuelle Baustellen und Verkehrsmaßnahmen. Je nach Projekt können diese mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.

Geduld ist gefragt

Die Baustelle in der Wickenburggasse ist derzeit nur eine von vielen in Graz. Auch an der Elisabethinergasse, der Glacisstraße, der Hilmteichstraße, der Puntigamer Straße und am Eggenberger Gürtel wird intensiv gearbeitet. Dort kommt es teilweise zu Fahrstreifensperren, Umleitungen oder einem erhöhten Stauaufkommen. Einen genauen Überblick gibt es über die Stadt Graz Seite:https://www.graz.at/cms/beitrag/10028253/7755789/Baustellen_in_Graz.html.