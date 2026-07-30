Über 100 Vorstellungen: Das erwartet Besucher jetzt in Graz bei La Strada

Atemberaubende Akrobatik, spektakuläre Straßenkunst und kostenlose Vorstellungen: Mit La Strada verwandelt sich Graz ab Freitag wieder in eine riesige Bühne unter freiem Himmel. Mehr als 100 Aufführungen warten auf Besucher.

Von spektakulärer Luftakrobatik über poetisches Straßentheater bis hin zu interaktiven Kunstprojekten: La Strada kehrt zurück und macht Graz von 31. Juli bis 8. August erneut zum Treffpunkt für internationale Straßenkunst. Insgesamt stehen 21 Produktionen mit 101 Vorstellungen auf dem Programm, der Großteil davon kann kostenlos besucht werden.

©Open AI, KI-generiert nach Prompt von Bellinkx/Vandewalle, ChatGPT Insgesamt stehen 21 Produktionen mit 101 Vorstellungen auf dem Programm, der Großteil davon kann kostenlos besucht werden.

Mehr als 80 Vorstellungen bei freiem Eintritt

Ob Hauptplatz, Karmeliterplatz, Augarten, Botanischer Garten oder Reininghauspark, gespielt wird quer durch die Stadt. Mehr als 80 Vorstellungen sind kostenlos und laden dazu ein, Kultur mitten im öffentlichen Raum zu erleben. Das Festival verbindet Straßenkunst, Figurentheater, modernen Zirkus, Musik und Tanz mit außergewöhnlichen Performances, bei denen das Publikum oft selbst Teil des Geschehens wird.

©Christophe Raynaud De Lage Eröffnet wird La Strada am Freitagabend in der Oper Graz mit der Produktion „Möbius“ des französischen Collectif XY gemeinsam mit Choreograf Rachid Ouramdane.

Auftakt mit spektakulärer Akrobatik

Eröffnet wird La Strada am Freitagabend in der Oper Graz mit der Produktion „Möbius“ des französischen Collectif XY gemeinsam mit Choreograf Rachid Ouramdane. Im Mittelpunkt stehen beeindruckende Menschenpyramiden, fließende Bewegungen und spektakuläre Akrobatik, inspiriert von den Formationen großer Vogelschwärme. Auch abseits der Eröffnung wartet das Festival mit ungewöhnlichen Ideen auf. Ein belgischer Traditionszirkus erzählt im Reininghauspark seine Familiengeschichte, während ein kanadisches Ensemble auf Rollschuhen gemeinsam mit Cellisten auftritt. Auf dem Hauptplatz sorgt ein Fahrradballett für staunende Blicke. Gleichzeitig verwandeln internationale Künstlerinnen und Künstler Plätze, Parks und Straßen in kreative Spielorte, mal laut und mitreißend, mal ruhig und nachdenklich.

Kunst zum Mitmachen

Ein Schwerpunkt liegt heuer auf Projekten, bei denen Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden können. Gemeinsam mit Künstlern entstehen Performances, die sich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Kleidung, Konsum, Stadtleben und Gemeinschaft beschäftigen. So lädt etwa ein Projekt dazu ein, Graz bewusst langsam zu erkunden, während sich ein anderes mit den riesigen Mengen an Altkleidern auseinandersetzt und daraus neue Geschichten entwickelt.

Auch Familien kommen auf ihre Kosten

Für Kinder und Familien gibt es ebenfalls zahlreiche Programmpunkte, von Figurentheater über Clownerie bis hin zu fantasievollen Mitmachformaten. Damit richtet sich La Strada nicht nur an Kulturfans, sondern an alle, die Graz einmal aus einer völlig neuen Perspektive erleben möchten. Bis 8. August wird die steirische Landeshauptstadt damit wieder zu einer großen Freiluftbühne, auf der Kunst, Zirkus und Straßenkultur Menschen jeden Alters zusammenbringen.