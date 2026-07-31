CITYPARK und MURPARK verlosen ZEHNER im Wert von 10.000 Euro

Im August wird dein Einkauf in Graz zur Gewinnchance: CITYPARK und MURPARK verlosen gemeinsam zehn ZEHNER Shopping-Gutscheine im Wert von jeweils 1.000 Euro.

Wer im August im CITYPARK oder MURPARK um mindestens 50 Euro einkauft, kann mit jeder Rechnung einen von zehn ZEHNER-Gutscheinen im Wert von 1.000 Euro gewinnen.

Wer im August im CITYPARK oder MURPARK um mindestens 50 Euro einkauft, kann mit jeder Rechnung einen von zehn ZEHNER-Gutscheinen im Wert von 1.000 Euro gewinnen.

CITYPARK und MURPARK starten im August eine gemeinsame Sommeraktion. Unter dem Motto „Ganz Graz shoppt mit dem ZEHNER“ werden Einkäufe in beiden Grazer Einkaufszentren berücksichtigt. Wer zwischen 1. und 29. August 2026 um mindestens 50 Euro einkauft, kann seine Rechnung beim Gewinnspiel einreichen. Insgesamt werden zehn ZEHNER Shopping-Gutscheine im Wert von jeweils 1.000 Euro verlost.

Jede Rechnung zählt

Teilnehmen kannst du mit Einkäufen ab 50 Euro im CITYPARK oder MURPARK. Jede gültige Rechnung gilt als eigenes Los. Reichst du mehrere Rechnungen ein, erhöht sich damit auch deine Gewinnchance. Dabei spielt es keine Rolle, ob du nur schnell etwas besorgst oder dir Zeit für einen längeren Einkaufsbummel nimmst.

So nimmst du teil

Die Rechnung kann direkt im jeweiligen Einkaufszentrum oder online eingereicht werden. Im Center stehen dafür Gewinnspielkarten zur Verfügung. Alternativ ist die Teilnahme über die Webseiten von CITYPARK und MURPARK möglich. Durch die verschiedenen Einreichmöglichkeiten soll die Teilnahme einfach in den Alltag passen.

Kräfte gebündelt

Beide Einkaufszentren verwenden bereits seit Jahren denselben Shopping-Center-Gutschein. Nun setzen sie erstmals bei dieser Sommeraktion gemeinsam auf den ZEHNER. „Mit dieser Kooperation schaffen wir einen echten Mehrwert. Einkäufe in beiden Centern werden berücksichtigt, was die Teilnahme besonders unkompliziert macht,“ betont Carina Weyringer, MURPARK-Center-Managerin. CITYPARK Center-Manager Richard Oswald ergänzt: „CITYPARK und MURPARK bündeln ihre Kräfte und bieten eine Aktion, die Kundinnen und Kunden flexibel nutzen können, egal in welchem Center sie unterwegs sind“.