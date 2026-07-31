Polizeiauto von Straßenbahn gerammt: Polizist verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, gegen 16.25 Uhr im Grazer Bezirk Innere Stadt. Eine Polizeistreife war auf der Gleisdorfer Gasse in Richtung Kaiser-Franz-Josef-Platz unterwegs. Direkt hinter dem Streifenwagen fuhr eine Straßenbahn. An der Kreuzung mit der Girardigasse mussten beide Fahrzeuge vor einer roten Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Polizist mit dem Streifenwagen in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig kam ein Radfahrer vom Kaiser-Franz-Josef-Platz in Richtung Jakominiplatz entgegen. Deshalb verringerte der Beamte am Steuer leicht die Geschwindigkeit. Genau diese Verzögerung dürfte der Straßenbahnlenker zu spät bemerkt haben.

Notbremsung zu spät

Der Lenker der Straßenbahn leitete noch eine Notbremsung ein. Den Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern. Die Straßenbahn prallte gegen das Heck des Polizeiautos. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Lenker des Streifenwagens leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn in das UKH Graz. Dort wurde der Polizist ambulant behandelt. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.