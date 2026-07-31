Graz: Generationswechsel an der Spitze des Grünen Gemeinderatsklubs

Bei den Grazer Grünen übernimmt eine neue Generation die Klubführung. Anna Slama steht künftig an der Spitze, Tristan Ammerer wird ihr Stellvertreter. Beide wollen den bisherigen Grazer Weg fortsetzen.

Am 27. August werden die Gemeinderät für die kommenden fünf Jahre angelobt. Schon davor haben die sieben Mitglieder des Grünen Gemeinderatsklubs ihre neue Führung gewählt. Anna Slama übernimmt die Funktion der Klubobfrau. Tristan Ammerer steht ihr künftig als Stellvertreter zur Seite.

Slama übernimmt

Slama ist Elementarpädagogin sowie Bildungs- und Frauensprecherin. Im Frühling trat sie auf Listenplatz zwei hinter Judith Schwentner zur Wahl an. Nach fünf Jahren im Gemeinderat übernimmt sie nun Verantwortung in der Klubleitung. Dabei richtet sie den Blick auch auf die anstehenden Entscheidungen rund um das Grazer Budget. „Wir haben die Stadt in den letzten Jahren grüner, lebendiger und gerechter gemacht und verhandeln jetzt die Fortsetzung dieses Grazer Wegs – das bedeutet in Zeiten von knappen Budgets und globalen Herausforderungen, klar zu entscheiden, wo und wie wir jetzt einsparen, damit es in Graz auch weiterhin spürbar vorwärts geht und wir niemanden zurücklassen.“

Ammerer als Vize

Mit Tristan Ammerer bekommt Slama einen erfahrenen Stellvertreter. Er wird zugleich Sprecher für Verkehr. Für ihn zeigen die aktuellen Hitzewellen in Graz sowie Meldungen über Wasserknappheit, Waldbrände und Extremwetter in Europa, welche Schwerpunkte Städte künftig setzen müssen. Deshalb will er vor allem Maßnahmen für mehr Grün vorantreiben. „Die aktuellen Hitzewellen in Graz, aber auch Schlagzeilen zu Wasserknappheit, Waldbränden und Extremwetterereignissen in ganz Europa zeigen uns deutlicher denn je, welche Prioritäten wir in den kommenden Jahren in unseren Städten setzen müssen. Wir werden, wie versprochen, notwendiges Grün auf den Boden bringen, statt teure Luftschlösser zu bauen“

©Grüne Anna Slama übernimmt die Leitung des Grünen Gemeinderatsklubs in Graz, Tristan Ammerer wird ihr Stellvertreter.

Verkehr im Blick

Auch beim Verkehr will Ammerer den bisherigen Kurs weiterführen. Sein Ziel ist, dass alle Grazerinnen und Grazer einfach, schnell und sicher von A nach B kommen. Gemeinsam mit Slama will er damit den eingeschlagenen Grazer Weg fortsetzen. Die neue Klubführung geht mit diesen Schwerpunkten in die kommende Gemeinderatsperiode.