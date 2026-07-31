Seit Jahrzehnten: Grazer schaut „lieber in den Himmel als ins TV“

Matthias Pfragner vom Steirischen Astronomie Verein erzählt, warum er die Sonnenfinsternis nicht in Österreich sehen wird, wie Lichtverschmutzung auch ihn persönlich traf und warum er abends lieber in die Sterne schaut.

Matthias Pfragner (50) ist ein Grazer, dessen Herz nachts höher schlägt. Nicht wegen eines Fußballspiels im TV, sondern wegen des Sternenhimmels. Seit 1991 ist er beim Steirischen Astronomie Verein aktiv, viele Jahre davon als Schriftführer. „Ich weiß gar nicht mehr, wie lange schon“, sagt er lachend.

Vom Schulbub zum Vereinspfeiler

Als Jugendlicher fuhr er mit seiner Schule erstmals zur Sternwarte am Steinberg. Und danach auch regelmäßig ganz alleine. Der Weg war weit. „Das war Anfangs schwierig, weil ich ja mit dem Rad fahren musste“, erinnert er sich. Doch die Faszination Astronomie trieb ihn an. Besonders beeindruckt hat ihn, wenn er den Gesprächen der älteren Herren dort lauschen konnte. „Die waren so tief in der Materie drinnen“, erinnert er sich. Diese Gespräche prägten ihn mehr als jedes Lehrbuch.

Warum Astronomie? Dimensionen, die entschleunigen

Was ihn an der Astronomie packt, sind die unglaublichen Dimensionen. Wenn man durch das Teleskop sieht, wie Sterne explodieren, was weit entfernt passiert, wird einem klar: „Wir sind nur ein kleines Staubkorn im großen Ganzen, halten uns aber für so ungemein wichtig“. Und Pfragner braucht dafür nicht zwingend ein Teleskop. Nachts liegt er oft einfach in der Wiese und beobachtet. Dieser Blick entschleunigt ungemein, denn „rundherum ist dann ja sonst nichts“.

©Jasmin El-Ashi-Pöstinger „Der Nachthimmel entschleunigt“ – Matthias Pfragner vom Steirischen Astronomie Verein.

Nachthimmel-Highlights im August

Als Astronom wird er oft gefragt, was als Nächstes am Himmel passieren wird. Die Antwort kommt prompt: „Das sind jetzt die Perseiden-Nächte im August und natürlich auch die Sonnenfinsternis, die mit diesen zusammenfällt“. Die Bedingungen, um Sternschnuppen zu sehen, sind heuer ideal. „Weil zusätzlich Neumond ist“, erklärt er, „ist der Himmel selbst besonders dunkel. Da kann man dann schon bis zu 50 Sterschnuppen pro Stunde beobachten.“

„Das wird meine fünfte totale Sonnenfinsternis“

Am 12. August verdunkelt sich auch in Österreich die Sonne: An diesem Tag erwartet uns eine beeindruckende partielle Sonnenfinsternis. „Hier wird die Sonne bis zu 90 Prozent verdeckt werden“, weiß Pfragner. Für ihn reicht das aber nicht: „Wenn es sich ausgeht, fahre ich immer hinterher.“ Deswegen kann er heuer schon seine fünfte totale Finsternis bestaunen. Diesmal führt es ihn nach Spanien: „In manchen Regionen kann man dort eine totale Sonnenfinsternis beobachten.“ Er selbst wird in der Nähe von Madrid mitverfolgen, wie der Mond die Sonne komplett verdeckt.

Zweite Leidenschaft: Astrofotografie für die NASA

Neben dem Beobachten ist das Fotografieren seine zweite große Leidenschaft. Als Astro-Fotograf dokumentiert er Himmelsereignisse gerne auch bildlich. „Natürlich werde ich dann auch Sonnenfinsternis-Fotos machen.“ Diese Bilder schickt er dann zu Forschungszwecken an ein Projekt der NASA. Für ihn also nicht nur eine künstlerische Spielerei mit Filter und Objektiv, sondern ein echter Beitrag zur Wissenschaft.

Wenn der Himmel (zu) hell wird

Neben Sonnenfinsternissen faszinieren Pfragner Polarlichter am meisten. Diese konnte er bereits in Island, Norwegen und sogar in Graz bestaunen. „Alle elf Jahre erhöht sich die Aktivität der Sonne und da sind Polarlichter bei uns gar nicht so selten“, erklärt er. Was ihn jedoch traurig stimmt, ist die Lichtverschmutzung der letzten Jahre: „Wenn man den Fokus darauf legt, entdeckt man, wie unnütz manche Beleuchtungen nachts sind.“ Dieses Phänomen traf ihn auch ganz persönlich, denn natürlich hat er bei sich zu Hause ein Teleskop am Balkon stehen. „Unweit wurde eine neue Straßenlampe installiert. Sie stört nun die Sicht erheblich.“

Wo der Himmel noch dunkel ist: Tipps für Beobachter

Um im August trotzdem einen guten Blick auf die nächtlichen Spektakel zu haben, empfiehlt er lichtarme Regionen. „Raus aus der Stadt! Am besten ist eine Höhenlage, die mindestens zehn Kilometer von der nächsten größeren Stadt entfernt ist“, sagt er. Das Mariazellerland und die Obersteiermark eignen sich hierfür ganz gut. Ein guter Indikator: „Wenn man die Milchstraße mit freiem Auge erkennt, ist der Platz schon ganz gut.“ Doch auch ohne Finsternis oder Sternschnuppen lohnt sich eine Auszeit unter dem Sternenhimmel. Sein Rat zum Abschluss ist praktisch und herzlich: „Decke nicht vergessen!“