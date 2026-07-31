Rätsel um „futuristisches“ Gerät in Graz gelöst: Das steckt wirklich dahinter

Ein futuristischer Anhänger in der Hans-Resel-Gasse hat in den vergangenen Tagen für zahlreiche Fragen gesorgt. Leser wandten sich an 5 Minuten und wollten wissen, worum es sich handelt. Jetzt liegt die Antwort der Polizei.

Silberner Anhänger, Kameras und moderne Technik, in der Hans-Resel-Gasse hat ein auffälliges Gerät in den vergangenen Tagen für Spekulationen gesorgt. Zahlreiche Leser meldeten sich bei 5 Minuten und wollten wissen, was dort aufgestellt wurde. Handelt es sich um einen neuen Blitzer? Oder dient das Gerät einem anderen Zweck? 5 Minuten hat bei der Landespolizeidirektion Steiermark nachgefragt.

©5 Minuten Zahlreiche Leser meldeten sich bei 5 Minuten und wollten wissen, was dort aufgestellt wurde.

Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Graz

Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt, handelt es sich bei dem Anhänger um ein verkehrsrechtlich zugelassenes Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung. „Eigentümer ist die Stadt Graz, eingesetzt wird das System von der Landespolizeidirektion Steiermark.“ Für das Abstellen des Anhängers auf öffentlichen Verkehrsflächen liegen laut Polizei sämtliche erforderlichen Ausnahmebewilligungen vor, auch wenn das Gerät kein Kennzeichen trägt.

Kameras dienen auch dem Schutz vor Vandalismus

Besonders aufgefallen sind vielen Passanten die Kameras am Anhänger. Laut Polizei dienen diese nicht nur der Geschwindigkeitsüberwachung, sondern auch dem Schutz des Geräts vor Vandalismus. Die Landespolizeidirektion betont, dass der Einsatz datenschutzrechtlich geprüft und zulässig sei. Eine zusätzliche Kennzeichnung sei nicht notwendig, da es sich um sogenannte „anlassbezogene Videoaufnahmen“ handle.

Polizei schweigt zu Standort und Technik

Auf die Fragen von 5 Minuten, seit wann das Gerät in der Hans-Resel-Gasse steht, wie lange es dort bleibt und welche Messtechnik genau verwendet wird, gibt es allerdings keine konkreten Antworten. Diese Informationen würden aus einsatztaktischen Gründen nicht bekannt gegeben, teilt die Polizei mit. Damit ist zumindest das Rätsel um den futuristischen Anhänger gelöst: Es handelt sich um ein mobiles System zur Geschwindigkeitsüberwachung, das im Auftrag der Stadt Graz von der Polizei eingesetzt wird. Gerade wegen seines ungewöhnlichen Aussehens hatte das Gerät in den vergangenen Tagen für zahlreiche Nachfragen und Diskussionen gesorgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 15:17 Uhr aktualisiert