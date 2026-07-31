tim-Standort am Andreas-Hofer-Platz ist wieder geöffnet

Sieben Monate lang mussten Nutzer auf den Standort verzichten. Jetzt ist das Warten vorbei: Am Andreas-Hofer-Platz in Graz können wieder E-Autos ausgeliehen werden. Auch eine öffentliche Ladestation steht erneut zur Verfügung.

Der Tim-Standort am Andreas-Hofer-Platz steht ab sofort wieder zur Verfügung. Wegen der umfangreichen Umbauarbeiten rund um den neuen regionalen Busbahnhof war das Angebot seit Dezember 2025 vorübergehend nicht nutzbar, 5 Minuten hat berichtet: Am 26. Juni wird eröffnet: So verändert sich der Andreas-Hofer-Platz.

Drei E-Autos wieder verfügbar

Mit der Wiedereröffnung können Nutzer am zentral gelegenen Standort wieder drei Elektroautos des Carsharing-Angebots Tim ausleihen. Zusätzlich wurde auch die öffentliche Ladestation für private E-Fahrzeuge wieder in Betrieb genommen. Der Standort profitiert von seiner zentralen Lage. Durch den neuen Busbahnhof sowie die Straßenbahnlinien 16 und 17 ist der Andreas-Hofer-Platz nun noch besser an den öffentlichen Verkehr angebunden. Damit lässt sich das Carsharing-Angebot unkompliziert mit Bus und Bim kombinieren.

Fast 8.000 Menschen nutzen das Angebot

Aktuell umfasst das Netz 36 Standorte mit insgesamt 90 Fahrzeugen. Rund 7.890 registrierte Nutzer buchen laut Betreiber jeden Monat etwa 4.000 Fahrten. Wer ein Top-Ticket oder ein Klimaticket Steiermark beziehungsweise Österreich besitzt, profitiert zusätzlich: Für diese Kunden entfällt die monatliche Grundgebühr von 9,50 Euro. Die Preise für das Carsharing beginnen bei 5,90 Euro pro Stunde.