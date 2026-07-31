„Sie reagierte geistesgegenwärtig“: Crash in der Wetzelsdorfer Straße

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagvormittag in Graz einen Rettungseinsatz ausgelöst. An der Kreuzung Wetzelsdorfer Straße/Burenstraße kollidierten ein Auto und ein Motorroller. Der Zweiradlenker wurde verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 10.30 Uhr im Grazer Bezirk Wetzelsdorf gekommen. An der Kreuzung Wetzelsdorfer Straße/Burenstraße stießen ein Auto und ein Motorroller zusammen.

©Leser Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 10.30 Uhr im Grazer Bezirk Wetzelsdorf gekommen.

Lenker ins UKH Graz gebracht

Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte, wurde der Lenker des Motorrollers bei der Kollision leicht verletzt. Auch ein 5 Minuten Leser, der den Unfall beobachtet hat, schildert die Situation: Die Unfallverursacherin reagierte geistesgegenwärtig und leistete sofort erste Hilfe. Ich sag nur ein: Der Helm rettet!“ Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus (UKH) Graz gebracht. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.