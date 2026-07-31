Skip to content
Region auswählen:
uf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Unfall in der Wetzelsdorferstraße in Graz.
Bei dem Unfall in Graz wurde eine Person verletzt.
Graz
31/07/2026
Person verletzt

„Sie reagierte geistesgegenwärtig“: Crash in der Wetzelsdorfer Straße

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagvormittag in Graz einen Rettungseinsatz ausgelöst. An der Kreuzung Wetzelsdorfer Straße/Burenstraße kollidierten ein Auto und ein Motorroller. Der Zweiradlenker wurde verletzt.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 10.30 Uhr im Grazer Bezirk Wetzelsdorf gekommen. An der Kreuzung Wetzelsdorfer Straße/Burenstraße stießen ein Auto und ein Motorroller zusammen.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Unfall in der Wetzelsdorferstraße in Graz.
©Leser
Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 10.30 Uhr im Grazer Bezirk Wetzelsdorf gekommen.

Lenker ins UKH Graz gebracht

Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte, wurde der Lenker des Motorrollers bei der Kollision leicht verletzt. Auch ein 5 Minuten Leser, der den Unfall beobachtet hat, schildert die Situation: Die Unfallverursacherin reagierte geistesgegenwärtig und leistete sofort erste Hilfe. Ich sag nur ein: Der Helm rettet!“ Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus (UKH) Graz gebracht. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at