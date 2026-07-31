Neues Hightech-Fahrzeug unterstützt ab jetzt die Grazer Feuerwehr

Die Grazer Berufsfeuerwehr hat ein neues Spezialfahrzeug in Dienst gestellt. Es soll Einsatzleiter künftig direkt an der Einsatzstelle unterstützen, sogar mit einer Drohne.

Das Hightech-Fahrzeug wurde am Freitag offiziell in Dienst gestellt und soll die Einsatzleitung bei komplexen Lagen deutlich entlasten.

Das Hightech-Fahrzeug wurde am Freitag offiziell in Dienst gestellt und soll die Einsatzleitung bei komplexen Lagen deutlich entlasten.

Wenn bei einem Großbrand, einem Unwetter oder einem schweren Verkehrsunfall jede Minute zählt, braucht es den perfekten Überblick. Genau dafür setzt die Berufsfeuerwehr Graz ab sofort auf ein neues Einsatzleitfahrzeug (ELF). Das Hightech-Fahrzeug wurde am Freitag offiziell in Dienst gestellt und soll die Einsatzleitung bei komplexen Lagen deutlich entlasten.

©Berufsfeuerwehr Graz Das Fahrzeug dient als rollende Kommandozentrale.

Mobile Einsatzzentrale für kritische Situationen

Das Fahrzeug dient als rollende Kommandozentrale. Von dort aus können Einsatzleiter die Lage erfassen, dokumentieren und alle beteiligten Einsatzkräfte koordinieren. Gleichzeitig fungiert das Fahrzeug als Kommunikationsschnittstelle zwischen den verschiedenen Organisationen. Ein weiterer Vorteil: Sollte der Einsatz länger dauern oder schlechtes Wetter herrschen, kann direkt vor Ort eine witterungsgeschützte Einsatzleitung aufgebaut werden.

©Berufsfeuerwehr Graz Das Fahrzeug als Kommunikationsschnittstelle zwischen den verschiedenen Organisationen.

Drohne fliegt künftig direkt vom Fahrzeug aus

Besonders auffällig ist die Ausstattung des neuen Spezialfahrzeugs: Im Inneren befinden sich Halterungen und Ladestationen für die Stützpunkt-Drohne der Feuerwehr. Dadurch kann die Drohne direkt vom Einsatzleitfahrzeug aus gestartet und betrieben werden. Luftbilder helfen den Einsatzkräften unter anderem dabei, Brände, Unwetterschäden oder unübersichtliche Einsatzstellen schneller zu beurteilen und gezielter zu koordinieren. Wie die Berufsfeuerwehr Graz mitteilt, wurde das Einsatzleitfahrzeug vollständig vom Landesfeuerwehrverband Steiermark gefördert.