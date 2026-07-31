Mitten in Graz: In dieser Bankfiliale steigt jetzt ein Rave

Tagsüber werden hier Überweisungen erledigt, nach Bankenschluss übernehmen DJs das Kommando. Eine Grazer Bankfiliale wird im August für einen Abend zur Tanzfläche, ein Konzept, das es in Österreich bisher kaum gegeben hat.

Wer eine Bankfiliale betritt, denkt normalerweise an Kontoauszüge, Beratungsgespräche oder den nächsten Bankomaten. In Graz-Straßgang wird das schon bald ganz anders aussehen. Dort verwandelt sich eine Raiffeisen-Filiale am 7. August für wenige Stunden in eine außergewöhnliche Eventlocation. inklusive DJs, Musik und Tanzfläche.

Bank einmal ganz anders erleben

Unter dem Namen „Rave Eisen“ findet nach Geschäftsschluss eine Pop-up-Party mitten im Foyer der Bank statt. Während die Musik läuft, bleiben die Selbstbedienungsgeräte sogar weiterhin nutzbar. Wer möchte, kann also zwischendurch noch Geld beheben und danach direkt weitertanzen. Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam mit der Agentur Jack Coleman und der Grazer Veranstaltungsreihe „Pop-up Raves“. Mit dem ungewöhnlichen Konzept möchte die Bank neue Wege gehen und vor allem ein jüngeres Publikum erreichen. Die Idee entstand gemeinsam mit der Agentur, die bereits die Wiedereröffnung der modernisierten Filiale begleitet hatte.

Premiere bereits ausverkauft

Obwohl die Veranstaltung erst Anfang August stattfindet, sind bereits alle Tickets vergeben. Das Interesse an der ungewöhnlichen Kombination aus Bank und Club war groß. Damit dürfte Graz eine Vorreiterrolle einnehmen: Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um die erste Veranstaltung dieser Art in einer österreichischen Bankfiliale. Sollte die Premiere erfolgreich verlaufen, könnte das Konzept künftig auch an weiteren Standorten umgesetzt werden. Vorerst bleibt der Abend in Straßgang jedoch ein besonderes Experiment.