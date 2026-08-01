Von Holzbau bis Hagelabwehr: Kunasek tourt durch den Bezirk

Graz-Umgebung war die vierte Station der laufenden Bezirkstour von Landeshauptmann Mario Kunasek. Zuvor hatte ihn die Tour bereits nach Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Liezen geführt. Gemeinsam mit FPÖ-Bezirksparteiobmann und Landesrat Stefan Hermann sowie weiteren freiheitlichen Mandataren besuchte er zunächst die Vinzenz Harrer GmbH in Frohnleiten. Das 1994 gegründete Familienunternehmen entwickelt Systemlösungen für den Holzbau und beliefert unter anderem Zimmereien, Dachdecker und Holzbaubetriebe. Im Gespräch ging es laut FPÖ um familiengeführte Betriebe, weniger Bürokratie und die Stärkung des Wirtschaftsstandortes.

©FPÖ Steiermark : v.l.: LR Hermann, Prokuristin Anna Harrer, Vinzenz Harrer, LH Kunasek, Philipp Harrer

Weiter nach Lieboch

Danach führte die Tour zur Metallguss Katz GmbH in Lieboch. Der 1964 gegründete Betrieb beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und stellt Eisen-, Aluminium- und Spezialgüsse für Unternehmen und Privatkunden her. Bei dem Besuch stand laut Aussendung die Rolle kleiner und mittlerer Betriebe für Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und industrielle Kompetenz im Mittelpunkt. Damit rückte nach dem Holzbau ein weiterer Bereich der regionalen Wirtschaft in den Fokus. Kunasek betonte: „Unsere heimischen Betriebe sind das Rückgrat der steirischen Wirtschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze, sichern Wertschöpfung und zeigen mit großer Innovationskraft, was in unseren Regionen geleistet wird. Der direkte Austausch vor Ort ist für uns unverzichtbar, denn nur so erfahren wir aus erster Hand, wo politische Rahmenbedingungen verbessert und bürokratische Belastungen abgebaut werden müssen“.

©FPÖ Steiermark v.l.: LR Hermann, Prokuristin Nina Schneeberger, Geschäftsführer Ing. Stefan Windhaber, LH Kunasek, NAbg. Maier

Hagelabwehr im Fokus

Die dritte Station war die Südflug Hagelabwehr GmbH in Feldkirchen bei Graz. Das Familienunternehmen ist seit 1982 in der Hagelabwehr tätig. Mit speziell ausgerüsteten Flugzeugen trägt es laut Aussendung zum Schutz landwirtschaftlicher Kulturen, von Gebäuden und weiteren Sachwerten bei. Besprochen wurden die Verbindung von regionalem Wissen, moderner Technik und wissenschaftlicher Begleitung. So spannte die Tour einen Bogen vom Holzbau und Metallguss bis zu spezialisierten Einsätzen aus der Luft.

©FPÖ Steiermark Südflug Hagelabwehr GmbH: Geschäftsführerin Linda Golob und Team

Austausch in Raaba

Zum Abschluss lud die FPÖ zu einer Bezirksveranstaltung auf die Dachterrasse des Technoparks Raaba. Rund 150 Teilnehmer informierten sich dort laut Partei über aktuelle Vorhaben der Landesregierung und suchten das persönliche Gespräch mit Kunasek, Hermann und weiteren Mandataren. Hermann hob dabei die Mischung aus Ballungsraum, ländlichen Gemeinden und unterschiedlichen Betrieben im Bezirk hervor. Der Besuch in Graz-Umgebung war Teil einer Tour, die nach Angaben der FPÖ durch alle Regionen der Steiermark führen soll. Im Mittelpunkt sollen weiterhin Gespräche mit Betrieben, Mitgliedern und Funktionären stehen.