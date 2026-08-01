Motorrad prallt gegen Schranke: 17-Jähriger schwer verletzt

In Wundschuh im Bezirk Graz-Umgebung fuhr ein 17-jähriger Grazer Freitagabend mit seinem Motorrad gegen die Schrankenanlage eines Firmengeländes. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 31. Juli 2026, gegen 21 Uhr in Wundschuh. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark fuhr der 17-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad gegen die Schrankenanlage eines Firmengeländes. Dabei stürzte er. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch offen.

Schwere Verletzungen

Das Rote Kreuz versorgte den jungen Grazer noch am Unfallort notfallmedizinisch. In weiterer Folge wurde er ins LKH Graz gebracht. Laut Polizei erlitt der 17-Jährige schwere Kopfverletzungen. Über seinen weiteren Zustand machte die Polizei keine Angaben. Anwesende Jugendliche standen laut Polizei augenscheinlich unter Schock. Sie konnten keine Angaben zum genauen Unfallhergang machen. Deshalb ist weiterhin unklar, warum der Motorradlenker gegen die Schrankenanlage fuhr.

Polizei ermittelt

Die Landespolizeidirektion Steiermark teilte mit: „Weitere Ermittlungen werden seitens der Polizei geführt“. Bislang ist die Ursache des Unfalls ungeklärt. Fest steht, dass der 17-Jährige bei dem Sturz schwer verletzt wurde. Weitere Einzelheiten zum Ablauf liegen derzeit nicht vor.