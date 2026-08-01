Mitten in der Nacht: Katze nachts vor Grazer Tierheim ausgesetzt

Direkt neben dem Neufeldweg in Graz entdeckte eine Mitarbeiterin der Arche Noah eine verschlossene Katzenbox. Darin saß eine völlig verängstigte Katze, deren Herkunft bis heute unbekannt ist.

Am Freitagabend, dem 31. Juli, gegen 22 Uhr fiel einer Mitarbeiterin der Arche Noah eine Katzenbox vor dem Hundeauslauf auf. Sie stand unmittelbar neben der Straße am Neufeldweg. Als die Mitarbeiterin nachsah, entdeckte sie darin eine völlig verängstigte Katze. Die Box war verschlossen; das Tier wurde offenbar zurückgelassen. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter brachte sie die Katze sofort ins sichere Tierheim.

©Arche Noah Direkt neben dem Neufeldweg in Graz stand die verschlossene Box mit der verängstigten Katze.

Katze unter Schock

Äußerliche Verletzungen konnten bei der erwachsenen Katze nicht festgestellt werden. Trotzdem war deutlich zu sehen, wie sehr sie die Situation mitgenommen hatte. Das Tier stand sichtbar unter Schock, wollte sich nur noch verkriechen und weinte laut und anhaltend. Im Tierheim bekam die Katze zunächst Futter und Wasser. Anschließend wurde sie an einem ruhigen Ort untergebracht, damit sie sich von dem Erlebnis erholen kann.

Herkunft unbekannt

Wer die Katze am Neufeldweg zurückgelassen hat, ist derzeit völlig unklar. Das Tier ist weder gechippt noch registriert. Dadurch gibt es bislang keine Spur zu seinem bisherigen Zuhause oder zu den Haltern. Auch warum die Box ausgerechnet spätabends an dieser Stelle abgestellt wurde, ist nicht bekannt. Ob der Vorfall mit der Urlaubszeit zusammenhängt und die Katze bewusst ausgesetzt wurde, lässt sich derzeit nicht sagen.

©Arche Noah | Im Tierheim wurde die Katze mit Futter und Wasser versorgt und an einem ruhigen Ort untergebracht.

Hinweise gesucht

Nun bittet die Arche Noah um Unterstützung bei der Suche nach der Herkunft der Katze. Gesucht werden Menschen, die das Tier erkennen oder wissen, wo es bisher gelebt hat. Auch Hinweise darauf, wem die Katze gehört, könnten bei der Klärung des Falls helfen. Wer etwas über das Tier weiß, soll sich bei der Arche Noah melden.