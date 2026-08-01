Bundesliga-Auftakt: Sturm Graz gastiert bei der WSG Tirol

Für den SK Sturm Graz beginnt heute die neue Bundesliga-Saison. Die Schwarz-Weißen gastieren zum Auftakt bei der WSG Tirol und wollen ihre starke Form aus den ersten Pflichtspielen bestätigen.

Für den SK Sturm Graz beginnt heute um 17 Uhr die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei der WSG Tirol.

Für den SK Sturm Graz beginnt heute um 17 Uhr die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei der WSG Tirol.

Für den SK Sturm Graz beginnt heute um 17 Uhr die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei der WSG Tirol. Nach dem erfolgreichen Auftakt in der UEFA-Champions-League-Qualifikation und dem Einzug in die zweite Runde des ÖFB-Cups wollen die Schwarz-Weißen ihre starke Form auch in der Liga bestätigen.

Rückenwind zum Ligaauftakt

Mit drei Siegen aus den ersten drei Pflichtspielen, neun erzielten Toren und keinem Gegentreffer reist die Mannschaft von Cheftrainer Fabio Ingolitsch mit viel Selbstvertrauen nach Tirol. Zudem ist Sturm seit 13 Bundesliga-Partien ungeschlagen und möchte diese Serie zum Saisonstart fortsetzen. Da im Stadion Graz-Liebenau über den Sommer Bauarbeiten durchgeführt wurden, startet der österreichische Meister mit zwei Auswärtsspielen in die neue Bundesliga-Saison.

Gute Bilanz – offene Rechnung

Die Statistik spricht klar für Sturm Graz. Von bisher 24 Bundesliga-Duellen mit der WSG Tirol gewannen die Grazer 18, viermal setzte sich die WSG durch, zwei Partien endeten unentschieden. Dennoch haben die Tiroler den Schwarz-Weißen aus der vergangenen Saison noch in Erinnerung: Beide Ligaspiele gingen damals an die WSG. Für Sturm bietet sich nun die Chance, gleich zum Saisonauftakt Revanche zu nehmen.

Neuer Kader, bekanntes Ziel

Im Sommer hat sich der Kader der Grazer verändert. Sechs Neuzugänge sowie drei Rückkehrer sollen gemeinsam mit den etablierten Spielern den erfolgreichen Weg fortsetzen. Besonders im Fokus steht Neuzugang Simon Seidl, der zuletzt sowohl gegen Heart of Midlothian als auch im ÖFB-Cup gegen Seekirchen getroffen hat und damit in zwei Pflichtspielen in Folge erfolgreich war.