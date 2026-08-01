Abgang bei Sturm Graz: Peter Kiedl wechselt nach Deutschland

Stürmer Peter Kiedl wechselt mit sofortiger Wirkung zu Hansa Rostock in die 3. Liga in Deutschland. Der 22-Jährige durchlief die Nachwuchsteams des SK Sturm, in der vergangenen Saison war er an die SV Ried verliehen, wo er in 24 Pflichtspielen vier Tore und zwei Assists verbuchte. Für den SK Sturm kam Kiedl in insgesamt einem Spiel für die Kampfmannschaft sowie 70 Partien für Sturm II zum Einsatz. Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt dazu: „Peter Kiedl ist ein sehr talentierter junger Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs. Er hat in der vergangenen Saison in Ried bewiesen, dass er auf hohem Niveau bestehen kann und sich damit den nächsten Schritt in seiner Karriere verdient hat. Wir freuen uns für Peter, dass er nun die Möglichkeit erhält, den Sprung ins Ausland zu machen, und wünschen ihm für seine weitere Laufbahn alles Gute und viel Erfolg.“