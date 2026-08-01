Blutspenden in Graz: August-Termine im Überblick

Das Rote Kreuz ruft auch im August wieder zum Blutspenden auf. Um die Versorgung der steirischen Krankenhäuser sicherzustellen, werden in Graz zahlreiche Blutspendeaktionen angeboten. Hier gibt es alle Termine im Überblick.

Eine Blutspende dauert nur rund 30 Minuten und kann im Ernstfall entscheidend sein. Gerade in den Sommermonaten ist die Unterstützung der Bevölkerung besonders wichtig.

Eine Blutspende dauert nur rund 30 Minuten und kann im Ernstfall entscheidend sein. Gerade in den Sommermonaten ist die Unterstützung der Bevölkerung besonders wichtig.

Blutspenden retten Leben – und werden in der Steiermark täglich benötigt. Das Rote Kreuz bietet deshalb auch im August wieder zahlreiche Möglichkeiten, in Graz Blut zu spenden. Insgesamt werden in der Steiermark jedes Jahr rund 50.000 Blutkonserven benötigt, um die Versorgung von Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes sind dafür täglich im Einsatz. Eine Blutspende dauert nur rund 30 Minuten und kann im Ernstfall entscheidend sein. Gerade in den Sommermonaten ist die Unterstützung der Bevölkerung besonders wichtig.

Zahlreiche Blutspendeaktionen in Graz

Im August finden Blutspendeaktionen unter anderem im JUFA Hotel Graz, in der Rotkreuz-Landeszentrale, an der TU Graz, im Rathaus, im LKH-Universitätsklinikum, im Center West sowie im BG/BRG Lichtenfels statt. Auch der Österreichische Alpenverein und das Hotel Steirerhof zählen zu den Blutspende-Standorten.