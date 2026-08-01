Blutspenden in Graz: August-Termine im Überblick
Das Rote Kreuz ruft auch im August wieder zum Blutspenden auf. Um die Versorgung der steirischen Krankenhäuser sicherzustellen, werden in Graz zahlreiche Blutspendeaktionen angeboten. Hier gibt es alle Termine im Überblick.
Blutspenden retten Leben – und werden in der Steiermark täglich benötigt. Das Rote Kreuz bietet deshalb auch im August wieder zahlreiche Möglichkeiten, in Graz Blut zu spenden. Insgesamt werden in der Steiermark jedes Jahr rund 50.000 Blutkonserven benötigt, um die Versorgung von Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes sind dafür täglich im Einsatz. Eine Blutspende dauert nur rund 30 Minuten und kann im Ernstfall entscheidend sein. Gerade in den Sommermonaten ist die Unterstützung der Bevölkerung besonders wichtig.
Zahlreiche Blutspendeaktionen in Graz
Im August finden Blutspendeaktionen unter anderem im JUFA Hotel Graz, in der Rotkreuz-Landeszentrale, an der TU Graz, im Rathaus, im LKH-Universitätsklinikum, im Center West sowie im BG/BRG Lichtenfels statt. Auch der Österreichische Alpenverein und das Hotel Steirerhof zählen zu den Blutspende-Standorten.
Blutspendetermine in Graz – August 2026
- Dienstag, 4. August: JUFA Hotel Graz (Idlhofgasse 74, 8020 Graz) – 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 19:00 Uhr
- Donnerstag, 6. August: TU Graz, Foyer HS BMT (Stremayrgasse 16, EG, 8010 Graz) – 11:30 bis 14:00 Uhr
- Donnerstag, 6. August: Rotkreuz-Landeszentrale (Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz) – 16:00 bis 19:00 Uhr
- Montag, 10. August: Österreichischer Alpenverein (Annenstraße 13, 8020 Graz) – 14:00 bis 17:30 Uhr
- Dienstag, 11. August: Rathaus Graz, Stadtsenatssitzungssaal (Hauptplatz 1, 8010 Graz) – 12:00 bis 14:00 Uhr
- Dienstag, 11. August: JUFA Hotel Graz (Idlhofgasse 74, 8020 Graz) – 16:00 bis 19:00 Uhr
- Mittwoch, 12. August: Hotel Steirerhof (Jakominiplatz 12, 8010 Graz) – 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 19:30 Uhr
- Donnerstag, 13. August: Rotkreuz-Landeszentrale (Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz) – 16:00 bis 19:00 Uhr
- Freitag, 14. August: Center West (Weblinger Gürtel 25, 8054 Graz) – 14:00 bis 18:00 Uhr
- Dienstag, 18. August: LKH-Universitätsklinikum Graz (Auenbruggerplatz 52, 8036 Graz) – 11:00 bis 14:00 Uhr
- Dienstag, 18. August: JUFA Hotel Graz (Idlhofgasse 74, 8020 Graz) – 16:00 bis 19:00 Uhr
- Donnerstag, 20. August: Rotkreuz-Landeszentrale (Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz) – 16:00 bis 19:00 Uhr
- Dienstag, 25. August: JUFA Hotel Graz (Idlhofgasse 74, 8020 Graz) – 16:00 bis 19:00 Uhr
- Donnerstag, 27. August: Rotkreuz-Landeszentrale (Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz) – 14:00 bis 19:00 Uhr
- Montag, 31. August: BG/BRG Lichtenfels (Beethovenstraße 16, 8010 Graz) – 17:00 bis 20:00 Uhr