Sturm startet mit Remis in die Bundesliga-Saison

Der SK Sturm Graz hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison einen Sieg verpasst. Die Grazer trennten sich am Samstag auswärts von der WSG Tirol mit 1:1.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Włodarczyk den österreichischen Meister in der 29. Minute in Führung. Die Tiroler fanden jedoch noch vor der Pause die passende Antwort und glichen durch Olakigbe zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel bestimmte Sturm über weite Strecken das Spiel und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten auf den Sieg. Unter anderem trafen JP Hödl und Belmin Beganović jeweils die Stange, zudem verhinderte WSG-Torhüter Hamzić mit mehreren starken Paraden den zweiten Treffer der Grazer.

Nächste Aufgabe steht bevor: Sturm bei Fenerbahçe in Istanbul

Trotz der spielerischen Überlegenheit blieb es beim 1:1. Bereits am kommenden Mittwoch wartet auf Sturm die nächste große Aufgabe: In der Qualifikation zur UEFA Champions League gastieren die Schwarz-Weißen bei Fenerbahçe in Istanbul.