Radfahrerin (58) prallt gegen Autotür – schwer verletzt

Am Samstagabend öffnete ein 54-jähriger Autofahrer in der Mandellstraße die Fahrertür und übersah eine herannahende Radfahrerin. Die 58-Jährige prallte gegen die Tür und stürzte.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend, dem 2. August 2026, im Grazer Stadtbezirk St. Leonhard ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 58-jährige Radfahrerin gegen 19.35 Uhr in der Mandellstraße unterwegs und fuhr in Richtung Opernring. Zur selben Zeit parkte ein 54-jähriger Grazer sein Auto auf dem Parkstreifen der Mandellstraße. Als der Mann seine Fahrertür öffnete, übersah er die herannahende Radfahrerin offenbar.

Sturz und Einlieferung ins Spital

Die 58-jährige Frau konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen die geöffnete Fahrertür. Die Radfahrerin kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Schwerverletzte wurde umgehend ins LKH Graz eingeliefert.