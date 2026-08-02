Große Trauer: Grazer Altbürgermeister Franz Hasiba ist tot

Die Steiermark trauert um Franz Hasiba. Der ehemalige Grazer Bürgermeister, frühere Landeshauptmann-Stellvertreter und langjährige ÖVP-Politiker ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 93 Jahren verstorben. Am Montag hätte Hasiba seinen 94. Geburtstag gefeiert.

Jahrzehntelang in der steirischen Politik aktiv

Franz Hasiba prägte über viele Jahre die Politik in Graz und der Steiermark. Nach seiner Tätigkeit als Landesparteisekretär der Steirischen Volkspartei zog er in den Landtag ein und wechselte später in die Grazer Stadtpolitik. Von 1973 bis 1983 war er Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter der Landeshauptstadt. Von 1983 bis Anfang 1985 stand Hasiba als Bürgermeister an der Spitze der Stadt Graz. Österreichweit bekannt wurde diese Zeit durch die sogenannte „Halbzeitlösung“, bei der er sich das Bürgermeisteramt mit dem späteren SPÖ-Bürgermeister Alfred Stingl teilte. Nach seiner Zeit im Grazer Rathaus wechselte Hasiba in die Steiermärkische Landesregierung. Dort war er zunächst als Landesrat tätig und wurde 1991 zum Landeshauptmann-Stellvertreter gewählt. Zwei Jahre später wechselte er erneut in den Landtag und übernahm dort das Amt des Ersten Landtagspräsidenten, das er bis Ende 2000 ausübte. Auch nach dem Ende seiner aktiven politischen Laufbahn blieb Hasiba der Politik verbunden. Von 2002 bis 2017 leitete er die Treffen der Altmandatare der Steirischen Volkspartei.