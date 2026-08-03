Haltestellen in der prallen Sonne – Hitzeschutz für Grazer Fahrgäste gefordert

Warten in der prallen Sonne oder schwitzen in nicht klimatisierten Straßenbahnen: Mit den immer häufigeren Hitzewellen wird der öffentliche Verkehr für viele Grazer zur Belastung. Jetzt werden rasche Maßnahmen gefordert.

Die zunehmenden Hitzewellen machen auch vor dem öffentlichen Verkehr nicht halt. Der Fahrgastverein FAHRGAST Graz/Steiermark schlägt Alarm und fordert mehr Schutz für Fahrgäste in den Grazer Öffis. Vor allem ältere Menschen, Kinder und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen würden unter den hohen Temperaturen besonders leiden.

Haltestellen stehen in der prallen Sonne

Kritik gibt es unter anderem daran, dass an Wochenenden immer wieder nicht klimatisierte Straßenbahnen eingesetzt würden, obwohl laut FAHRGAST ausreichend klimatisierte Fahrzeuge zur Verfügung stünden. Auch bei den Haltestellen sieht der Verein Verbesserungsbedarf. Als Beispiele nennt FAHRGAST die neu errichteten Stationen in der Peter-Tunner-Gasse und der Blümelstraße, an denen es weder Bäume noch andere Schattenspender gebe. Teilweise würden sogar Wartehäuschen mit Glasdach den ganzen Tag über in der Sonne stehen.

Das fordert der Verein

Kurzfristig spricht sich FAHRGAST dafür aus, klimatisierte Straßenbahnen bevorzugt einzusetzen und Wartehäuschen mit reflektierenden Folien gegen die Hitze auszustatten. Langfristig fordert der Verein begrünte Haltestellendächer, mehr Bäume im Haltestellenbereich, Holzbänke statt Metallbänken sowie den raschen Austausch älterer, nicht klimatisierter Straßenbahnen gegen moderne Fahrzeuge. Nach Ansicht des Vereins müsse Hitzeschutz künftig als „zentrale Infrastrukturaufgabe“ mitgedacht werden, damit Bus und Straßenbahn auch an heißen Sommertagen attraktiv und sicher nutzbar bleiben.