Workshops, Mode und 90er-Hits: Frauenfestival steigt in Graz

Vorträge, Workshops, Mode und jede Menge Austausch: Im September steigt in Graz das zweitägige Frauenfestival „Wechselbad der Gefühle“. Dabei wird gleichzeitig für einen guten Zweck gesammelt.

Am 12. und 13. September dreht sich in Graz-Eggenberg alles um Frauengesundheit, Wohlbefinden, Kreativität und persönliche Entwicklung. Beim zweitägigen Festival „Wechselbad der Gefühle“ warten Vorträge, Workshops, Marktstände und ein buntes Rahmenprogramm.

Workshops, Vorträge und Modenschau

Austragungsort ist die Villa Vitamus am Hangweg 14. Zahlreiche Vortragende, Workshopleiter*innen und Aussteller*innen gestalten ein Programm rund um Gesundheit, Bewegung, Kreativität, Persönlichkeitsentwicklung, Mode und Lifestyle. Dabei soll nicht nur informiert, sondern auch ausprobiert und miteinander ins Gespräch gekommen werden. Das Festival möchte Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen zusammenbringen und neue Impulse für den Alltag geben. Ein Höhepunkt wartet am Samstag um 16 Uhr: Bei einer Modenschau werden verschiedene Herbstoutfits für kurvige Frauen präsentiert. Ab 18 Uhr wird es musikalisch – mit Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern darf mitgesungen, getanzt und gefeiert werden.

Einnahmen werden gespendet

Hinter dem Festival steckt zudem ein guter Zweck. „Wechselbad der Gefühle“ wird als Non-Profit-Veranstaltung organisiert. Nach Abzug der anfallenden Kosten gehen die verbleibenden Einnahmen an das Projekt „Hobby Lobby Steiermark“ von LebensGroß. Das von Bianca Luttenberger geleitete Projekt ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien die kostenlose Teilnahme an Freizeit-, Bildungs- und Kreativangeboten.

Einfach vorbeikommen

Eine vorherige Anmeldung für das Frauenfestival ist nicht notwendig. Besucher*innen können während der Öffnungszeiten jederzeit vorbeischauen. Am Samstag, 12. September, läuft das Programm von 10 bis 21 Uhr, am Sonntag, 13. September, von 10 bis 17 Uhr.