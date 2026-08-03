Linie 1 wird ausgebaut: Hier müssen sich Grazer auf Umwege einstellen

Die Bauarbeiten für den Ausbau der Linie 1 gehen in die nächste Runde. Von 3. bis 7. August müssen sich Verkehrsteilnehmer rund um die Hilmteichstraße auf geänderte Verkehrsführungen einstellen.

Die Arbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Straßenbahnlinie 1 in Graz gehen weiter. Von 3. bis 7. August stehen weitere Bauarbeiten in der Hilmteichstraße an. Damit verbunden sind Änderungen für Autofahrer.

Einbahnregelungen rund um die Baustelle

Die Hilmteichstraße wird ab der Hilmgasse von Süden nach Norden als Einbahn geführt. Wer vom LKH kommt, kann nur nach Norden weiterfahren. Eine Einfahrt in die Hilmgasse ist von dort nicht möglich. Auch die Hilmgasse wird zur Einbahn – hier geht es ausschließlich in Richtung Osten. Von der Mariatroster Straße kann eingefahren werden, eine Rückfahrt in diese Richtung ist jedoch nicht möglich. Die Mariatroster Straße selbst bleibt in beiden Richtungen befahrbar. Nicht möglich ist allerdings das Abbiegen in die Hilmteichstraße in Richtung Innenstadt.

Linie 1 soll häufiger fahren können

Der zweigleisige Ausbau der Linie 1 läuft bereits seit 4. Mai und erfolgt in mehreren Etappen. Damit werden künftig Straßenbahnintervalle von bis zu sechs Minuten ermöglicht. Der erste Bauabschnitt in der südlichen Hilmteichstraße läuft von Mai bis November 2026, weitere Abschnitte sind bereits angelaufen beziehungsweise starten im August. Parallel erneuern die Holding Graz Linien die bestehende Gleistrasse zwischen St. Johann und Wagnesweg. Dort werden unter anderem neue Gleise und Infrastrukturleitungen verlegt, Haltestellen modernisiert sowie ein neues Unterwerk und erneuerte Brücken umgesetzt.