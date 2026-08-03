Neuer Steg eingehoben: Bahnhof Flughafen Graz-Feldkirchen wird barrierefrei

Der Bahnhof Flughafen Graz-Feldkirchen gewinnt seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn zunehmend an Bedeutung. Seit diesem Jahr wird der Bahnhof mittels durchgehender S-Bahn-Linie (S1) von der Obersteiermark bis in die Südsteiermark bedient, die am Grazer Hauptbahnhof auch optimal die Railjet-Züge von und nach Kärnten anbindet. Die Zahl der Halte stieg seit Dezember um ca. 28 Prozent auf bis zu 92 Stopps pro Tag. Das bedeutet eine spürbar verbesserte und dichtere Taktung. Im Früh- und Abendverkehr wird sogar ein Viertelstundentakt angeboten.

Neuer Personensteg im Anflug

Seit Anfang des Jahres wird der Bahnhof kontinuierlich zu einem modernen Nahverkehrshalt ausgebaut. Gleichzeitig wird der gesamte Bahnhof barrierefrei umgestaltet. Zentrales Bauteil dafür ist ein rund 23 Meter langer Personensteg aus Stahl und Glas, der künftig die beiden Bahnsteige überirdisch miteinander verbindet. Am Wochenende wurde dieser ca. 37 Tonnen schwere Stahlkoloss spektakulär eingehoben – eine akribische Millimeterarbeit, die viel Planung und Logistik im Vorfeld erforderte.

Längere Bahnsteige und neue Bushaltestelle

Damit sind die Bahnsteige künftig über moderne Stiegenaufgänge beziehungsweise barrierefrei über zwei Lifte erreichbar. Aber auch sonst bleibt bei dem Bahnhof kaum ein Stein auf dem anderen: Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten für die Verlängerung der beiden Bahnsteige von 190 auf 220 Meter Länge. So können in Zukunft deutlich längere Züge halten. Aktuell in Arbeit ist eine neue Bushaltestelle – ganz im Sinne einer modernen Nahverkehrsdrehscheibe. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Feldkirchen und dem Land Steiermark wurden dafür auch Zugangswege und Straßenführungen neugestaltet. Fertiggestellt wird der gesamte Umbau voraussichtlich Ende dieses Jahres. Die gesamten Investitionskosten belaufen sich auf rund 6 Mio. Euro.