Hilfe auf drei Rädern: „FRiTZi“ bringt Frauenberatung direkt auf die Straße

In Graz kommt Frauenberatung jetzt auf drei Rädern daher: Das Lastenrad „FRiTZi“ ist zweimal pro Woche in der Stadt unterwegs und bringt Informationen und Unterstützung direkt zu Frauen und Mädchen.

Mit dem Lastenrad „FRiTZi“ bringt die Stadt Informationen und Beratung direkt zu Frauen in Graz.

Mit dem Lastenrad „FRiTZi“ bringt die Stadt Informationen und Beratung direkt zu Frauen in Graz.

Viele Hilfs- und Beratungsangebote für Mädchen und Frauen gibt es in Graz bereits – doch längst nicht alle wissen davon. Genau hier setzt das Lastenrad „FRiTZi“ an: Informationen und erste Beratung kommen damit direkt dorthin, wo Frauen unterwegs sind.

Beratung kommt zu den Frauen

Ob Fragen zu Bildung, Gewaltschutz, Gesundheit, Recht oder sozialen Themen: In Graz stehen zahlreiche spezialisierte Angebote zur Verfügung. Häufig fehlt jedoch das Wissen darüber – oder auch der Zugang zum Internet, um gezielt danach zu suchen. Mit „FRiTZi“ sollen diese Hürden kleiner werden. Zweimal pro Woche sind zwei Mitarbeiterinnen mit dem Lastenrad in Parks, Wohnsiedlungen, auf Kinderspielplätzen und anderen öffentlichen Plätzen in Graz unterwegs.

Persönlich und unkompliziert

Vor Ort können sich Frauen direkt informieren und eine erste Beratung in Anspruch nehmen. Die Mitarbeiterinnen verteilen außerdem Informationsmaterial von Grazer Fraueneinrichtungen, informieren über Veranstaltungen und vermitteln Kontaktdaten zu passenden Hilfs- und Unterstützungsangeboten. Das Ziel: Unterstützung soll nicht erst gesucht werden müssen, sondern unkompliziert und niederschwellig zu den Frauen kommen.