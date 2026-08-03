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/ ©Frauen in Graz/laffinite/Facebook
Am Bild: Ein Lastenrad das Frauenberatung zu den Menschen bringt.
Mit dem Lastenrad „FRiTZi“ bringt die Stadt Informationen und Beratung direkt zu Frauen in Graz.
Graz
03/08/2026
Beratungsangebote

Hilfe auf drei Rädern: „FRiTZi“ bringt Frauenberatung direkt auf die Straße

In Graz kommt Frauenberatung jetzt auf drei Rädern daher: Das Lastenrad „FRiTZi“ ist zweimal pro Woche in der Stadt unterwegs und bringt Informationen und Unterstützung direkt zu Frauen und Mädchen.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)
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Viele Hilfs- und Beratungsangebote für Mädchen und Frauen gibt es in Graz bereits – doch längst nicht alle wissen davon. Genau hier setzt das Lastenrad „FRiTZi“ an: Informationen und erste Beratung kommen damit direkt dorthin, wo Frauen unterwegs sind.

Beratung kommt zu den Frauen

Ob Fragen zu Bildung, Gewaltschutz, Gesundheit, Recht oder sozialen Themen: In Graz stehen zahlreiche spezialisierte Angebote zur Verfügung. Häufig fehlt jedoch das Wissen darüber – oder auch der Zugang zum Internet, um gezielt danach zu suchen. Mit „FRiTZi“ sollen diese Hürden kleiner werden. Zweimal pro Woche sind zwei Mitarbeiterinnen mit dem Lastenrad in Parks, Wohnsiedlungen, auf Kinderspielplätzen und anderen öffentlichen Plätzen in Graz unterwegs.

Persönlich und unkompliziert

Vor Ort können sich Frauen direkt informieren und eine erste Beratung in Anspruch nehmen. Die Mitarbeiterinnen verteilen außerdem Informationsmaterial von Grazer Fraueneinrichtungen, informieren über Veranstaltungen und vermitteln Kontaktdaten zu passenden Hilfs- und Unterstützungsangeboten. Das Ziel: Unterstützung soll nicht erst gesucht werden müssen, sondern unkompliziert und niederschwellig zu den Frauen kommen.

Termine im August

Sonntag, 2. August 18 bis 21 Uhr Hauptplatz | La Strada
Montag, 3. August 18 bis 20.30 Uhr Karmeliterplatz | La Strada
Dienstag, 11. August 9 bis 13 Uhr Eisernes Tor | Spielplatz
Mittwoch, 12. August 15 bis 17 Uhr Oeverseepark | Spielplatz
Donnerstag, 20. August 10 bis 14 Uhr Augarten | Stadtteilpicknick
Freitag, 21. August 15 bis 19 Uhr Spar | Kapellenstraße 28a
Dienstag, 25. August 15.30 bis 18.30 Uhr Siedlung Jauerburggasse 1b-e
Freitag, 28. August 14 bis 18 Uhr Nikolaus-Harnoncourt-Park | Spielplatz

Bei Schlechtwetter entfällt die Tour des jeweiligen Tages.

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