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/ ©Montage: google maps/pexels
Foto auf 5min.at zeigt eine Bildmontage der Auswiesen in Graz und einem Griller.
Auf der Grazer Auwiese gilt ab sofort ein Grill- und Feuerverbot – Verstöße können teuer werden.
Auwiesen
03/08/2026
Ab heute

Grillverbot auf der Auwiese: Bis zu 7.240 Euro Strafe drohen

Die Trockenheit hat Folgen: Ab sofort darf auf der Grazer Auwiese nicht mehr gegrillt werden. Die Stadt hat wegen der hohen Waldbrandgefahr ein Grill- und Feuerverbot verhängt.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Wegen der anhaltenden Trockenheit verschärft die Stadt Graz ihre Maßnahmen gegen die Waldbrandgefahr. Ab sofort gilt auf der Auwiese, dem beliebten Naherholungsgebiet an der Mur, ein Grill- und Feuerverbot.

Hohe Waldbrandgefahr

Das Verbot tritt mit 3. August 2026 in Kraft. Hintergrund sind die anhaltende Trockenheit und die damit verbundene erhöhte Waldbrandgefahr. Bereits seit 17. Juni ist auch der Grillplatz in Kalkleiten gesperrt.

Hohe Strafen drohen

Darüber hinaus erinnert die Stadt an die geltende Waldbrandverordnung: In Wäldern und in deren Nähe ist es verboten, Feuer zu entzünden oder zu rauchen. Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Es drohen Geldstrafen von bis zu 7.240 Euro oder Freiheitsstrafen von bis zu vier Wochen.

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