GAK-Sportdirektor Tino Wawra legt gesundheitliche Pause ein

Beim GAK 1902 kommt es vorübergehend zu einer Änderung in der sportlichen Führung. Sportdirektor Tino Wawra legt aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein, seine Aufgaben übernimmt interimistisch Chefscout Andreas Lienhart.

Sportdirektor Tino Wawra nimmt gesundheitsbedingt eine Auszeit und wird dem Verein in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Sportdirektor Tino Wawra nimmt gesundheitsbedingt eine Auszeit und wird dem Verein in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Beim GAK 1902 gibt es eine vorübergehende Änderung in der Führung der sportlichen Agenden. Sportdirektor Tino Wawra steht dem Verein aufgrund einer gesundheitlich bedingten Auszeit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung, wie per Aussendung am Montag informiert wird.

GAK: Andreas Lienhart übernimmt vorübergehend Agenden der sportlichen Leitung

Um die laufenden Aufgaben im sportlichen Bereich weiterhin sicherzustellen, übernimmt Andreas Lienhart interimistisch die Funktion des Sportdirektors. Der langjährige Mitarbeiter des Vereins ist derzeit als Chefscout tätig und soll für einen reibungslosen Übergang sorgen. Der GAK betont, dass persönliche und gesundheitliche Angelegenheiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertraulich behandelt werden. Genauere Angaben zu Wawras Auszeit wurden daher nicht gemacht. Der Verein wünscht seinem Sportdirektor eine gute Erholung und freut sich auf seine Rückkehr.