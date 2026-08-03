AUA-Änderungen: Steht die Flugstrecke Graz–Wien vor dem Aus?

Die Flugverbindung zwischen Graz und Wien steht offenbar vor dem Aus. Austrian Airlines kündigte Anpassungen im Winterflugplan an. Ob die Strecke gestrichen wird, soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Die Zukunft der Flugverbindung zwischen Graz und Wien dürfte sich schon bald entscheiden.

Die Zukunft der Flugverbindung zwischen Graz und Wien dürfte sich schon bald entscheiden.

Die Zukunft der Flugverbindung zwischen Graz und Wien dürfte sich schon bald entscheiden. Austrian Airlines hat bestätigt, dass es mit dem Winterflugplan 2026/27 Änderungen im Streckennetz geben wird. Davon betroffen könnte auch die Verbindung zwischen der steirischen Landeshauptstadt und Wien sein.

Entscheidung dürfte am Dienstag fallen

Welche Anpassungen konkret geplant sind, wollte die Fluggesellschaft vorerst nicht bekannt geben. Medienberichten zufolge könnte die Strecke jedoch eingestellt werden. Nähere Informationen werden im Rahmen der Präsentation der Halbjahresergebnisse von Austrian Airlines am Dienstag erwartet.

Auch Flughafen Graz rechnet mit Änderungen

Auch der Flughafen Graz gehe laut Medienberichten davon aus, dass es Änderungen im Winterflugplan geben wird. Ob die Verbindung nach Wien tatsächlich gestrichen wird, konnte von dort jedoch noch nicht bestätigt werden.

Kurzstrecke seit Monaten in Diskussion

Die Zukunft der Strecke Graz–Wien ist bereits seit längerem Thema. Im Frühjahr hatte AUA-Chefin Annette Mann erklärt, dass Kurzstrecken wirtschaftlich nicht immer rentabel seien, die Verbindung für den Standort jedoch eine besondere Bedeutung habe.

Weitere Veränderungen am Flughafen Graz

Sollte die Verbindung tatsächlich eingestellt werden, wäre das bereits die nächste Änderung im Flugangebot des Flughafens Graz. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Eurowings seine Basis in Graz aufgibt und dadurch mehrere Flugverbindungen wegfallen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert