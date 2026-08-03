Einsatz auf A9: Zwei verirrte Hunde von Autobahn gerettet

Zwei freilaufende Hunde haben auf der A9 bei Deutschfeistritz für einen ungewöhnlichen Einsatz gesorgt. Gemeinsam konnten ASFINAG und Polizei die Tiere sicher von der Autobahn retten.

Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, die verängstigten Tiere sicher einzufangen und von der Autobahn zu bringen.

Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, die verängstigten Tiere sicher einzufangen und von der Autobahn zu bringen.

Für einen ungewöhnlichen Einsatz mussten Mitarbeiter der ASFINAG und der Autobahnpolizei auf der A9 Pyhrn Autobahn bei Deutschfeistritz ausrücken. Zwei freilaufende Hunde hatten sich auf die Fahrbahn verirrt und stellten eine Gefahr für den Verkehr dar.

Hunde von A9 gerettet

Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, die verängstigten Tiere sicher einzufangen und von der Autobahn zu bringen. Anschließend wurden die Hunde mit Wasser und Futter versorgt. Mithilfe der Polizeihundestaffel Graz konnte schließlich auch der Besitzer der beiden Vierbeiner ausfindig gemacht werden. Er nahm seine Hunde wenig später wieder wohlbehalten in Empfang.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 17:16 Uhr aktualisiert