Schwer alkoholisiert: E-Scooter-Lenker kracht in Graz gegen Auto

Der 44-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem E-Scooter, die Puntigamer Straße, am südlich gelegenen Geh- und Radweg von der Triester Straße (Abfahrtsrampe) kommend, in östliche Richtung. Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-Jähriger aus Wien mit einem Wagen am rechten Fahrstreifen der Puntigamer Straße ebenfalls in östliche Richtung. Da sich Rückstau entwickelte, musste dieser seinem Auto nach der Abfahrtsrampe (Zubringer) anhalten.

Steirer schlug mit Gesicht auf Auto auf

Der 44-Jährige verlor die Herrschaft über seinen E-Scooter, fuhr über die Gehsteigkante in den rechten Fahrstreifen der Puntigamer Straße und prallte mit dem Gesicht gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos. Der Mann stürzte von seinem E-Scooter und verletzte sich dabei im Gesicht unbestimmten Grades. Am Wagen entstand Sachschaden. Der 44-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH-ZAM gebracht und dort ambulant behandelt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.