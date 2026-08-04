Vom OP-Saal bis zur Pflege: Diese Ausbildungen starten in Graz

Das Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit Ost des Landes Steiermark am LKH-Univ. Klinikum Graz hat zwei Ausbildungsabschlüsse gefeiert. Insgesamt erhielten 25 Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse: Zehn Personen schlossen die Ausbildung in der Operationsassistenz erfolgreich ab, 15 weitere beendeten die Ausbildung Heimhilfe Plus+. Mit den abgeschlossenen Lehrgängen sollen künftig weitere Fachkräfte für unterschiedliche Bereiche des Gesundheitswesens zur Verfügung stehen.

Heimhilfe Plus+ verbindet Pflegeausbildung mit Sprachtraining

Die Ausbildung zur Heimhilfe wird am Bildungszentrum bereits seit mehreren Jahren angeboten. Der berufsbegleitende und kostenfreie Lehrgang umfasst insgesamt 400 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis. Zum zweiten Mal wurde zusätzlich die Ausbildung Heimhilfe Plus+ durchgeführt. Dieses Angebot richtet sich an Personen, die ihre Deutschkenntnisse vor dem Einstieg in die reguläre Heimhilfe-Ausbildung verbessern möchten. Dafür stehen weitere 200 Unterrichtseinheiten zur Verfügung, in denen neben Deutsch auch Pflegefachsprache und kulturbezogene Inhalte vermittelt werden. „Mit dieser Heimhilfe Plus+ Ausbildung bereiten wir Personen, die gerne in der Heimhilfe tätig sein möchten und Deutsch nicht als Muttersprache haben, mit speziellem Sprachtraining gezielt auf den Einstieg in die Heimhilfe-Ausbildung vor“, erklärt Direktor Gerald Hörzer.

©BZO/Brosch Abschluss „Heimhilfe Plus“: Absolventinnen und Absolventen sind bereit für den Berufsalltag.

Heimhilfen unterstützen Menschen im Alltag

Heimhilfen übernehmen wichtige Aufgaben in der Betreuung und Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen. Sie helfen unter anderem bei der Haushaltsführung, bei alltäglichen Aktivitäten sowie bei der Förderung der Selbstständigkeit. Einsatzmöglichkeiten gibt es etwa in der Hauskrankenpflege, bei mobilen Betreuungsdiensten oder in Pflegewohnheimen.

Ausbildung für den Einsatz im Operationssaal

Neben der Pflegeausbildung stand auch die Operationsassistenz im Mittelpunkt der Zeugnisverleihungen. Der berufsbegleitende Lehrgang dauert zehn Monate und gehört zu den medizinischen Assistenzberufen. Absolventinnen und Absolventen unterstützen nach erfolgreichem Abschluss das ärztliche und pflegerische Team direkt im Operationssaal. Für Interessierte am Bereich Chirurgie gibt es außerdem die Möglichkeit einer dreijährigen Diplomausbildung zur operationstechnischen Assistenz. Diese Ausbildung bietet eine Spezialisierung für Tätigkeiten unter anderem in chirurgischen Fachbereichen, der Endoskopie, der Notfallambulanz oder in medizinischen Aufbereitungseinheiten.

©BZO/Brosch Abschluss „OP-Assistenz“: Absolventinnen und Absolventen sind bereit für den Berufsalltag.