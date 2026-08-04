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Bild auf 5min.at zeigt ein Trauerfoto
61-Jähriger stirbt nach medizinischem Notfall.
Hitzendorf
04/08/2026
Tragisch

Mit Traktor verunglückt: Mann (61) stirbt nach Herzinfarkt bei Arbeiten

Ein 61-Jähriger stürzte Montagnachmittag, 3. August 2026, bei Arbeiten in Hitzendorf (Graz-Umgebung) mit einem Traktor in einen Graben. Der Mann dürfte bereits zuvor einen medizinischen Notfall erlitten haben.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Gegen 15 Uhr war der 61-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung damit beschäftigt, Arbeiten mit seinem Traktor auf einem Wiesengrundstück durchzuführen. Dabei dürfte er während der Arbeiten einen medizinischen Notfall erlitten haben. In der Folge kam er mit dem Traktor samt Anhänger vom Wiesengrundstück ab und landete samt Anhänger in einem Bachbett. Einsatzkräfte wurden über eine im Traktor eingeklemmte Person alarmiert. Ersthelfer sowie Sanitäter des Roten Kreuzes kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des Mannes.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Ein Notarzt konnte trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nur mehr den Tod des 61-Jährigen feststellen. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, dürfte der Tod des Mannes in keinem Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen. Der 61-Jährige dürfte bereits während der Arbeiten einen Herzinfarkt erlitten haben und in Folge dessen verunfallt sein.

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