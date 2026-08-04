Frau von Taxi erfasst: 27-Jährige schwer verletzt

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz an der Unfallstelle wurde die 27-Jährige in das UKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz an der Unfallstelle wurde die 27-Jährige in das UKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen.

Gegen 6.50 Uhr war die Taxilenkerin aus dem Bezirk Leibnitz auf der Kärntner Straße in Graz in Richtung Süden unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Hafnerstraße dürfte die Frau ihre Fahrt bei Grünlicht geradeaus fortgesetzt haben. Das grüne Lichtsignal für den Fahrzeugverkehr wurde auch von einer unbeteiligten Zeugin bestätigt.

Fußgängerin in Graz von Taxi erfasst: 27-Jährige schwer verletzt

Kurz nach dem geregelten Fußgängerübergang beabsichtigte eine 27-jährige Wienerin, die Fahrbahn auf der Höhe der Kärntner Straße 394 von Westen nach Osten zu überqueren, um einen auf der gegenüberliegenden Seite in der Haltestelle stehenden Bus zu erreichen. Dabei dürfte die Frau das herannahende Taxi übersehen haben. Es kam zur Kollision und durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fußgängerin auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Ob die Frau den Fußgängerübergang benutzte oder bei Rotlicht auf die Straße trat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz an der Unfallstelle wurde die 27-Jährige in das UKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen.