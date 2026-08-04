95-Jähriger mitten in Graz ausgeraubt: Polizei sucht nach Zeugen

Nach einem brutalen Raub auf einen 95-jährigen Mann in Graz sucht die Polizei nun wichtige Zeugen. Vor allem ein junges Pärchen könnte entscheidende Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen liefern.

Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet insbesondere das beschriebene junge Pärchen, sich zu melden, da ihre Wahrnehmungen für die Identifizierung des Tatverdächtigen von wesentlicher Bedeutung sein könnten.

Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet insbesondere das beschriebene junge Pärchen, sich zu melden, da ihre Wahrnehmungen für die Identifizierung des Tatverdächtigen von wesentlicher Bedeutung sein könnten.

Der Vorfall trug sich bereits am 31. Mai 2026 zu. Gegen 18.05 Uhr soll der 30-jährige Tatverdächtige dem 95-Jährigen in Graz/Lend auf Höhe der Babenbergerstraße 39 von hinten einen Stoß versetzt haben. Der ältere Mann stürzte daraufhin zu Boden. Der Tatverdächtige habe in weiterer Folge die Tasche des am Boden liegenden Opfers durchsucht, die Geldbörse an sich genommen und sei anschließend zu Fuß über die Ghegagasse in Richtung Bahnhofgürtel geflüchtet.

Zeugenaufruf: 95-Jähriger auf Straße beraubt

Im Zuge der Ermittlungen gab eine Zeugin an, dass sich kurz nach dem Vorfall ein unbekanntes Pärchen (beide etwa 25 bis 30 Jahre alt) am Tatort befunden habe. Das Paar habe gegenüber der Zeugin geäußert, den Vornamen des Tatverdächtigen zu kennen bzw. gehört zu haben. Bevor die verständigten Polizeikräfte eintrafen, verließ das Pärchen jedoch die Örtlichkeit wieder, ohne Kontaktdaten zu hinterlassen, berichtet die Polizei.