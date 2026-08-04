Sturm Graz vor Champions-League-Kracher gegen Fenerbahce

Für den SK Sturm Graz wartet am Dienstagabend das nächste Highlight in der Champions-League-Qualifikation. In Istanbul treffen die Grazer auf Fenerbahçe und wollen sich eine gute Ausgangslage sichern.

Für den SK Sturm Graz geht es am Dienstagabend in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League um eine gute Ausgangslage für den weiteren Weg in Richtung Königsklasse.

Für den SK Sturm Graz geht es am Dienstagabend in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League um eine gute Ausgangslage für den weiteren Weg in Richtung Königsklasse.

Für den SK Sturm Graz geht es am Dienstagabend in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League um eine gute Ausgangslage für den weiteren Weg in Richtung Königsklasse. Die Grazer treffen auswärts auf den türkischen Spitzenklub Fenerbahçe. Anpfiff im Şükrü Saracoğlu Stadion ist um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

SK Sturm Graz trifft auf Fenerbahçe

Sturm reist mit viel Selbstvertrauen nach Istanbul. Nach dem souveränen 6:0-Gesamtsieg gegen Heart of Midlothian in der zweiten Qualifikationsrunde haben sich die Grazer den Einzug in die nächste Runde verdient. Während Fenerbahçe nach fast zwei Jahrzehnten wieder in die Champions League zurückkehren möchte und entsprechend unter Druck steht, kann Sturm ohne großen Erwartungsdruck in die Partie gehen. Mit dem Erreichen der dritten Qualifikationsrunde steht zudem bereits fest, dass die Grazer auch in der Saison 2026/27 wieder international überwintern und zum sechsten Mal in Folge in einem europäischen Hauptbewerb vertreten sein werden.

Sturm-Fans reisen nach Istanbul

Auf die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch wartet in Istanbul eine besondere Kulisse. Das Şükrü Saracoğlu Stadion gilt als eines der stimmungsvollsten Fußballstadien Europas und wird mit rund 50.000 Fans für eine intensive Atmosphäre sorgen. Rund 300 Sturm-Anhänger begleiten ihr Team nach Istanbul und hoffen, dass die Grazer eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Graz mitnehmen können. Bereits 2017 trafen beide Vereine in der Europa-League-Qualifikation aufeinander. Damals erreichte Sturm auswärts ein 1:1, schied nach einer knappen Heimniederlage aber aus.